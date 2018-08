Nakon pivske revolucije na vrata nam kuca nova, ali 'žešća' – upoznajte jedne od njezinih začetnika

Hrvatsku je prije četiri godine potresla revolucija craft piva. Izrodila je 30-ak malih pivskih manufaktura koje danas uglavnom uspješno posluju. Nešto slično ponavlja se s mnogo snažnijim alkoholnim pićem – džinom. U zadnjih nekoliko mjeseci otvorilo se čak pet mini destilerija, jedna u Zadru, po dvije u Istri i Zagrebu. Posljednju, zagrebačku, imena Duh u boci, otvorili su prijatelji Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac. Ovo je priča o njima i njihovu džinu - Old Pilot's

'Laički rečeno, džin je votka aromatizirana borovicom. Radi se o čistom alkoholu od žitarica ili krumpira. Kad bismo u njega stavili biljke, ali bez borovice, tad bi to bila votka s okusom. Da bi se nešto zvalo džinom, dominantan okus mora dolaziti od borovice', objašnjava Bušić, dodajući da je s destiliranjem alkoholnih pića krenuo prije dvije, tri godine.

Džin su izumili Nizozemci, a svijetom ga proširili Britanci. Prvi put pojavio se u 16. stoljeću, a o kakvom se to piću radi, objasnio nam je Hrvoje Bušić, glavni destiler, dok se Tomislav Anadolac više bavi financijskom stranom priče.

Prvo što je skuhao bila je rakija. 'Znaš kako je. Sve bake i djedovi peku rakiju. Zainteresiralo me to i htio sam vidjeti mogu li ja nešto dobro proizvesti. Krenuo sam s rakijom viljamovkom. Ali nije to bilo baš za pohvalu. S džinom sam puno uspješniji', smijući se kaže.

Da mu kuhanje džina ide od ruke, dokazuje diploma, odnosno certifikat koji je dobio nakon školovanja u domovini džina, Nizozemskoj. Intenzivnu desetodnevnu obuku završio je s maksimalnim brojem bodova.

Tomislav Anadolac i Hrvoje Bušić zaljubili su se u džin na poslovnim putovanjima po svijetu. Bušić je pilot i instruktor u jednoj domaćoj aviokompaniji dok je Anadolac godinama radio za strane korporacije. Sprijateljili su se još prije dvadeset godina u školi za vojne pilote u Zadru. Dok je Bušić ostao u zrakoplovstvu, Anadolac se okrenuo svijetu biznisa, a zbog te prve poveznice svoj džin nazvali su Old Pilot's.

Pri ulasku u njihovu destileriju na zagrebačkom Rudešu zapuhne vas intenzivan miris alkohola i raznih začinskih biljaka, a zbog brojnih boca i epruveta podsjeća na kemijski laboratorij. Središnje mjesto zauzima moderni kotao od inoksa, nizozemske proizvodnje, u kojem se kuha njihov alkoholni nektar. Sve se i računalno kontrolira, što im smanjuje troškove proizvodnje i daje kvalitetniji džin.