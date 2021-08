Na konzultacijama kod amatera: Reddit priča surovu istinu o investicijskim savjetnicima

Da se na Redditu u mnogim kružocima razglaba o dionicama i kriptovalutama, i nije neka novost. Ali da se Redditom kao kanalom za prikupljanje informacija služe i investicijski savjetnici s Wall Streeta, to je surova istina tržišta kapitala 21. stoljeća

'To je više umjetnost nego znanost jer je to neistražen teritorij', rekao je WSJ-u Simeon Siegel , analitičar BMO Capital Marketsa, koji je svoju karijeru proveo pokrivajući maloprodajna poduzeća.

Goldman Sachs Group Inc. i Morgan Stanley prate ludnicu u trgovini na malo, a hedge fondovi u New Yorku i Londonu provjeravaju zaposlenike putem internetskog foruma Reddita, Twittera ili pokretača chata Discord u potrazi za mogućnostima trgovanja. Ovim su se izvorima obratili nakon razdoblja tržišnog kaosa u kojem su dominirali amateri na Redditovoj WallStreetBets i trgovačkoj aplikaciji Robinhood Markets Inc. te su utjecali na uzlet dionica GameStopa i drugih tvrtki.

Jedan od analitičara koji se ove godine za uvid obratio WallStreetBetsu bio je Priyesh Mehta (26), savjetnik Bovell Global Macro Funda sa sjedištem na Kajmanskim otocima. Rekao je da nikada nije mogao pomisliti na to da bi se skupina trgovaca mogla udružiti na internetskim forumima s ciljem snižavanja cijena, ali kako su dionice GameStopa porasle u siječnju, preuzeo je aplikaciju Reddit na svoj telefon, napravio račun i pridružio se forumu.

Sljedećih nekoliko tjedana proveo je sate na platformi upoznajući se s njezinim dizajnom. Mehta je brzo spoznao da je Reddit mjesto na koje treba obratiti pažnju, i to svakoga dana. Počeo je prepoznavati nazive računa koji su često objavljivali informacije na Redditu, što je ukazivalo na to da bi ti korisnici mogli više utjecati na grupu. Mehta i dalje prati forum i upozorava menadžera Bovellovog fonda na dionice koje se često spominju. To je znak da bi se moglo raditi o dionicama koje će imati volatilno kretanje i potencijalnu nestabilnost. On također traži potencijalne dionice na koje bi se njegova tvrtka mogla kladiti.