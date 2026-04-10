MOL-ovi dioničari pristali na isplatu dividende, evo iznosa

MOL je u 2025. godini povećao čistu dobit za 10 posto, uz odluku skupštine dioničara mađarske naftne i plinske grupe o isplati redovne i posebne dividende u ukupnom iznosu od 241 milijardu forinti, većem za devet posto nego za rezultate u 2024. godini.

Dioničari bi tako trebali dobiti osnovnu dividendu od oko 180 forinti po dionici i dodatnu posebnu dividendu od oko 120 forinti po dionici, odlučeno je na godišnjoj glavnoj skupštini MOL Grupe. Time je ukupni iznos dividende uvećan za 9,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši ukupno 241 milijardu forinti. Kada se isključi vrijednost zaliha, MOL je prošlu godinu zaključio sa čistom dobiti prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (čista CCS EBITDA) od 3,37 milijardi dolara, većom za gotovo 10 posto nego u 2024. godini. Uprava je bila procijenila da će iznositi oko tri milijarde dolara.

Dobro poslovanje i u ubrzanom pogoršanju Dobit prije oporezivanja smanjena je pak za 11,3 posto, na 1,33 milijarde dolara, navodi se u priopćenju. Neto dobit bila je manja za 19 posto i iznosila 298,1 milijardu forinti, pokazuje cjelovito poslovno izvješće. Dobit po dionici bila je manja za 20 posto, kliznuvši na 398,1 forintu. Ukupni operativni prihod pao je za pet posto, kliznuvši na 8,8 bilijuna forinti, prema prezentaciji poslovnih rezultata, objavljenoj krajem veljače. Rezultati "potvrđuju da grupa uspijeva dobro poslovati čak i u uvjetima koji se pogoršavaju ubrzanim tempom", u godini obilježenoj poremećajima u opskrbi, geopolitičkom neizvjesnošću i operativnim izazovima, poručio je prilikom objave poslovnih rezultata izvršni direktor Zsolt Hernadi.