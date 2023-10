Mladi karijeru ne shvaćaju ozbiljno: 'Posao nema smisla, odradim ga da platim račune'

No tijekom karantene 2020. James je doživio prosvjetljenje pročitavši knjigu ' Bullshit Jobs' antropologa Davida Graebera . 'On govori o tome da su poslovi koji pružaju društvenu korist općenito slabo plaćeni, a oni koji nisu okrenuti dobrobiti svih plaćeni su više', kaže James.

Umjesto na posao, sad je više usredotočen na uživanje u životu. Mobitel mu je često isključen dok planinari, čita ili gleda film. 'Još uvijek cijenim rad. Ali sam shvatio da mit kojeg se drže mnogi milenijalci – rad, rad i samo rad, i uvijek ćeš dobiti ono što želiš – nije nužno točan', kaže James.

Socijalna mobilnost u Britaniji najgora je u više od 50 godina, pokazala je nedavna studija Instituta za fiskalne studije, a djeci iz siromašnih kućanstava teže je nego prije 40 godina prijeći u više prihodovne razrede.

'Posao vidim kao nešto sekundarno, nešto što mi koristi za bolji privatni život', kaže Kate (23), koja radi u sektoru mentalnog zdravlja u Londonu. Provođenje vremena s obitelji i prijateljima te aktivnosti kao što su čitanje, lončarstvo i slikanje stavlja ispred fiksiranja na karijerne ciljeve.

Kate je nekada radila stresan posao i shvatila je da ju je to preuzelo: 'To je prodrlo u moj osobni život.' Usredotočenost na karijeru, kaže ona, može 'dovesti do sagorijevanja i stresa te udaljavanja od prijatelja i obitelji, a to će na kraju, vjerujem, dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja'.