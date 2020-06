MFGK Croatia u vlasništvu mađarke MVM grupe zakupila dio kapaciteta LNG terminala na Krku

Tvrtka LNG Hrvatska u petak je objavila da je MFGK Croatia zakupila dio kapaciteta LNG terminala na Krku, i to od siječnja do rujna 2021. gotovo 0,7 milijardi prostornih metara, a idućih šest plinskih godina nešto više od milijardu, čime je u zakupljenost kapaciteta terminala porasla na 1,4 odnosno 2,7 milijardi kubika.

Po podacima iz objave na internet stranici tvrtke LNG Hrvatska, MFGK Croatia je zakupila dio slobodnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a za idućih sedam plinskih godina. Inače, plinska godina traje od početka listopada jedne do kraja rujna iduće godine, no kako LNG terminal na Krku s radom treba početi početkom iduće godine tako je plinska godina 2020./2021. od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

Po objavljenim podacima, MFGK Croatia, koja je u vlasništvu mađarske MVM grupe, je za plinsku godinu 2020./2021. zakupila gotovo 0,67 milijardi prostornih metara, a za ostalih šest plinskih godina (od 2021./2022. do 2026./2027.) nešto više od milijardu kubika.