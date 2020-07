Medak: Neki lokali rade bolje nego što su radili prije, neki rade niti 30 posto prometa

Novo normalno sutra počinje ugostiteljima. U RTL-u Danas o obaveznom radu s maskama pričao je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja

"Nitko se ne boji kazne. Svi se želimo držati zakona i novog normalnog. Onaj tko to ne želi, neka odustane od tog posla, neka to ne radi i nađe si drugi posao. Ono što je ključno, svi koji žele egzistenciju svojim radnicima i svojim partnerima s kojima rade će se sigurno prilagoditi svim epidemiološkim mjerama i napraviti situaciju da bude funkcionalna, da se rade, opstanu, prežive, sačuvaju sva radna mjesta i da se uspije izgurati dio krize koji je sada pred nama", rekao je.

"Naravno da smo spremni, već puno ugostitelja sada nosi maske. I u ovoj situaciji će nastaviti nositi. To je novo normalno, svi se moraju tome prilagoditi. Bolje nositi sada maske nego da dođe do zatvaranja objekta i da svi idu 14 dana u samoizolaciju", rekao je Medak.

Kako će izgledati ljeto i turistička sezona i mogu li ugostitelji opstati u ovakvim uvjetima?



"Jako je teško pričati o tome tko će opstati iz razloga što se sve poremetilo. U ovom novom normalnom neki lokali rade bolje nego što su radili prije, neki rade niti 30 posto prometa. Dubrovnik radi 10 do 20 posto prometa. Izrazito je teško reći što će biti i teško je prognozirati u kojem će se smjeru to sve skupa razvijati, ali da smo najpogođenija djelatnost, jesmo. Kao usluga vjerujem da ćemo nastradati najviše jer jako puno ih već najavljuje zatvaranja i bit će izrazito teško.



Neovisno o tom već smo razgovarali s ministrom Marićem da se smanji PDV i on je rekao da je to na stolu i vjerujemo da će se ta situacija dogoditi, ali neovisno o tome izrazito će velike štete biti jer smo mi u centru socijalne interakcije, a sve se radi na tome da bude ta socijalna distanca. Zato apeliram na sve djelatnike da nose maske i da se naviknu na to i da funkcioniraju s maskama u daljnjem periodu jer to je nešto s čim moramo zaštiti naše goste i same sebe", objasnio je.