Marić otkrio: Bit će promjena trošarina, kriza u Uljaniku ne ugrožava poreznu reformu

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u srijedu da situacija s Uljanikom neće ugroziti poreznu reformu, najavio je određene promjene u trošarinskom sustavu kao i da će Fina tijekom dana dati informaciju kako blokirani građani mogu provjeriti svoj status.

Na pitanje novinara uoči užeg kabineta Vlade može li situacija s Uljanikom ugroziti poreznu reformu, Marić je rekao da o Uljaniku ne želi u ovom trenutku ništa komentirati, ponovivši kako još nije vrijeme za to, dodavši: "Porezna reforma je predviđena da je osjete svi hrvatski građani - porezni obveznici i niti jedan posebni slučaj ne bi to trebao dovesti pod znak pitanja. Inzistirat ću da nastavimo s provedbom porezne reforme i poreznog rasterećenja".

Na pitanje hoće li se ostvariti najave o drastičnom povećanju trošarina na cigarete i alkohol, naglasio je da on porezni sustav isključivo gleda u smislu ukupnog poreznog rasterećenja.

Ističe da će u trošarinskom sustavu doći do određenih usklađivanja s EU direktivama kao i do pojednostavljivanja za porezne obveznike. Ponajprije je to vezano uz elektronsku komunikaciju i korekciju rokova u smislu trošarina na alkoholna pića i slično, naveo je. Detalji samih iznosa trošarina, kaže, prezentirati će se kad cijeli paket bude objavljen.

Komentirajući podatak da pojedini blokirani još ne znaju gdje mogu vidjeti jesu li im računi odblokirani, Marić je rekao je da će Fina tijekom dana dati kratku informaciju blokiranim građanima na koji način i kako mogu provjerit svoj trentuni status.