Dramatičan pad potražnje za hotelskim smještajem potaknuo je hotelijere širom svijeta da pronađu nove modele za održivo poslovanje. Dok domaći hotelijeri pokušavaju vaučerima spasiti barem dio uplaćenih aranžmana, u svijetu su se pojavili inovativni modeli prodaje budućih rezervacija

Posrednički portal Buy Now, Stay Later ponudio je hotelijerima mogućnost da u razdoblju dramatičnog prada prihoda zbog epidemije koronavirusa dođu do novca prodajom obveznica budućim korisnicima smještaja.