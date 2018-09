Kupio autobusni kolodvor na dražbi, a sad nema vozača

Varaždinci se napokon mogu pohvaliti obnovljenim autobusnim kolodvorom u središtu grada. Sagrađena je nova zgrada, prometni ured, čekaonica, uređeni ugostiteljski objekti te asfaltirane prometne površine za dolazak i odlazak putnika

Investitor je Presečki grupa koja je sredinom 2015. na sedmoj javnoj dražbi kupila kolodvor za 6,5 milijuna kuna. Direktor Antun Presečki danas je upozorio da nedostaje vozača. Tvrdi da je podignuo plaće svojim radnicima - što bi se moglo osjetiti i na cijenama karata. U obnovu su uložili sedam milijuna kuna.

Asfaltirani su peroni, napravljena terasa za odmor - kolodvor je ušminkan, no nema vozača. Direktor Antun Presečki kaže da je povećao plaće, no to mu je dodatni izdatak, zaključuje.