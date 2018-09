Kriptovalute u slobodnom padu, novac nestaje brže nego u dot-com krizi iz 2000.

Velik pad cijena kriptovaluta u ovoj godini sve više i više izgleda kao nešto što će biti zabilježeno u knjigama neslavnih rekorda. U ovoj godini cijene kriptovaluta u prosjeku su pale oko 80 posto, što je veći pad u odnosu na potop dionica tehnoloških i internetskih kompanija iz 2000. godine, poznat i kao dot-com kriza koja je srušila indeks Nasdaq

Baš kao i njihovi prethodnici prije 20 godina, ulagači u kriptovalute koji su se kladili na uspjeh naizgled revolucionarne tehnologije poznate kao blockchain ovih dana prolaze kroz bolno otrežnjenje. To pogotovo vrijedi za one koji su svoj novac uložili u sekundarne kriptovalute koje su nastale po uzoru na bitcoin. To su valute poput litecoina, dogecoina i ethereuma.

Ethereum je primjerice u trenucima pisanja teksta bio u minusu sedam posto u odnosu na dan ranije, a u proteklom tjednu pao je za 87 dolara ili nevjerojatnih 34 posto.