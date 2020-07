Koronakriza teško pogodila arapske države, cijeloj regiji prijeti nestabilnost, era bogaćenja na nafti došla do kraja, a malo tko se pripremio za novo vrijeme

Države Bliskog istoka i sjeverne Afrike uvelike ovise o naftnim prihodima, ali krah potražnje izazvan pandemijom, s ranijim trendom postepenog okretanja obnovljivim izvorima energije, donosi gorko suočavanje s realnošću i trebao bi ubrzati postojeće planove o smanjivanju ovisnosti o naftnoj industriji uz realnu mogućnost rasta nestabilnosti u regiji

Područje Bliskog istoka i sjeverne Afrike (MENA, Middle East and North Africa) u ekonomskim analizama uobičajeno se izdvaja kao posebna regija jer većinu država u njoj vežu slične karakteristike. Radi se o zemljama čije ekonomije najvećim dijelom ovise o prihodima od izvoza nafte (i prirodnog plina), uvoze dosta robe, ne prednjače, ali ni ne zaostaju previše u tehnološkom razvoju i omogućavaju građanima relativno pristojan životni standard zahvaljujući izdašnim proračunima.

Prije tri mjeseca s pandemijskim šokom koji je potresao svjetsku ekonomiju streslo se i tržište nafte . Cijena barela sirove nafte nakratko se spustila i ispod nule te u jednom trenutku dosegnula čak -40 dolara . Povijesna iznimka bila je dijelom kombinacija situacije na burzama i prepunih skladišta pa se cijena brzo vratila na razine na koje smo navikli – iznad nule, no neka predviđanja ukazuju na to da bi se taj trenutak možda simbolički mogao smatrati početkom kraja zlatnog razdoblja za naftne ekonomije Bliskog istoka i sjeverne Afrike.

Gledano kroz mjerilo bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stanovniku i uzimajući u obzir paritet kupovne moći, Katar , Kuvajt , Ujedinjeni Arapski Emirati , Saudijska Arabija , Bahrein i Oman nalaze se među 25 najbogatijih država svijeta. Takva gospodarska moć povezana je s izvozom nafte i prirodnog plina i što je njihova cijena na svjetskom tržištu viša, to su izdašniji proračuni svih država regije.

Polaganim zaokretom prema obnovljivim izvorima energije posljednjih dvadesetak godina dio tih država krenuo je u smjeru smanjenja ovisnosti o naftnoj industriji te su razradile razne planove reformi i jačanja drugih sektora industrije. Preobrazba se planirala u razdoblju od više desetljeća, no čini se da će pandemija takve planove ozbiljno poremetiti te natjerati zemlje Bliskog istoka na puno brže reforme s neugodnim dodatkom ekonomske i društvene nestabilnosti.

No za održavanje cijene na naftnom tržištu potrebna je i potražnja koja u normalnim razdobljima proizlazi iz zdrave svjetske ekonomije. Koronavirus SARS-CoV-2 je, čini se, poprilično uspješno zarazio i globalno gospodarstvo i pitanje je koliko se brzo ono može oporaviti. Uz dodatak ranije spomenutog trenda okretanja drugim izvorima energije, naftni izvoznici nemaju puno razloga za planiranje bezbrižne budućnosti. Naprotiv.

Najbogatije među njima, poput Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, imaju svojevrsnu zalihu u državnim investicijskim fondovima i/ili u deviznim rezervama. No niti to nije dovoljno. Nastavi li Saudijska Arabija trošiti rezerve sadašnjim tempom, za pola godine bi u pitanje mogla doći stabilnost tečaja tamošnje valute. U državi koja uvozi znatan dio potrošačke robe devalvacija bi snažno pogodila standard prosječnih građana. Kako bi nadoknadila manjak, Saudijska Arabija je već ukinula dio naknada državnim zaposlenicima, podigla cijene benzina i utrostručila porez na potrošnju. No čak i s tim mjerama procjenjuje se da bi deficit tamošnjeg proračuna ove godine mogao premašiti 110 milijardi dolara, odnosno čak 16 posto BDP-a.

Neki analitičari misle da će doći do daljnjeg rasta oporezivanja, no to će stvoriti pritisak na poduzetničku aktivnost. Saudijci se istovremeno ne mogu nadati ni tome da će naftne prihode ove godine barem dijelom nadomjestiti turizmom i ugostiteljstvom. Hadž, godišnje hodočašće koje u grad Meku obično dovede više milijuna muslimanskih vjernika, ove godine neće se obilježavati.