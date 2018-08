Konferencija, radionice, multimedija i glazba

Na ovogodišnjem će Changeru, uz glazbeni program na tvrđavi Sv. Mihovila (gdje će nastupiti Darko Rundek i ekipa, Jessie Ware i Inner Circle), svjetlosne instalacije i multimedijalni program u šibenskoj povijesnoj jezgri, stručnjaci s Algebre izvesti tri besplatne radionice

Na ovogodišnjem će Changeru, uz glazbeni program na tvrđavi Sv. Mihovila (gdje će nastupiti Darko Rundek i ekipa, Jessie Ware i Inner Circle), svjetlosne instalacije i multimedijalni program u šibenskoj povijesnoj jezgri, stručnjaci s Algebre izvesti tri besplatne radionice. Dvije su od njih namijenjene podizanju poslovnih kapacitete i usvajanju poslovnih upravljačkih vještine, a tema treće je digitalni marketinga. Cilj radionica je stjecanje aktualnih vještina i usvajanje konkretnih alata koji se mogu koristi u svakodnevnom poslovanju.

U Šibeniku će se od 23. do 26. kolovoza održati drugo izdanje Changera. Uz glazbeni program na tvrđavi Sv. Mihovila, gdje će nastupiti Jessie Ware, Darko Rundek i ekipa te Inner Circle, u šibenskoj povijesnoj jezgri bit će postavljene svjetlosne instalacije i multimedijalni programi, a dio Changera biti će i konferencijski sadržaji. Neki od govornika na konferenciji su Ivica Mudrinić, Nick Colgan i Rudolf Štefan, a teme koje pokrivaju paneli protežu se od pametnog upravljanja destinacijom do tajnog začina vođenja uspješnih timova. Organizacijski partner konferencijskih događanja je Algebra, čiji će stručnjaci kroz predavanja obraditi aktualne tehnološke fenomene te izvesti dvije besplatne radionice namijenjene podizanju poslovnih kapacitete i usvajanju upravljačkih vještine te jednu radionicu digitalnog marketinga. Sudjelovanje je na radionicama, kao i ulaz na konferencijske sadržaje, besplatno. Za ulaz na konferencijske sadržaje potrebno je prijaviti se na www.changer.hr te zaprimiti besplatnu elektronsku ulaznicu.

Saznajte tajne Googla

Opće je poznato da je Google najpopularnija internetska tražilica na svijetu. No, jeste li ste znali koliko se pretraga Interneta izvršava u jednom danu? Njih 3,5 milijardi, odnosno 40.000 tisuća svake sekunde. Štoviše, u 2018. godini 53% svjetske populacija aktivno je na Internetu, što je ogromno tržište koje otvara široke mogućnosti ukoliko se ovlada čak i osnovnim znanjima digitalnog marketinga. Google je razvio besplatne i jednostavne alate koji omogućavaju učinkovitu komunikaciju s kupcima i potrošačima kroz digitalne kanale. Na Algebrinoj radionici polaznici će dobiti kompletan uvid u te Googlove alate, a iskusni stručnjaci prenijet će im vještine i trikove digitalnog marketinga. Digitalna garaža je prilika za osnaživanje digitalnih vještina individualaca i poduzetnike te za povećanje učinkovitosti korištenja digitalnih marketinških alata u malim i srednjim tvrtkama. Polaznici radionice će s Algebrinim stručnjacima proći kroz Google My Business, Google AdWords te SEO i Google Analytics te naučiti kako ih koristiti, optimizirati ulaganje i brzo doći do željenih rezultata. Broj polaznika je ograničen, a radionica je namijenjena svima koji svoj posao vežu uz turističku djelatnost. Zainteresirani se mogu prijaviti ovdje.

Razvijte ideju za svoj startup

Startupi su zadnjih godina u svijetu postali jedan od najinovativnijih načina poduzetništva. Iako se obično smatra da su startupi samo ICT projekti i u konačnici aplikacije, a što u mnogim slučajevima i jesu, u tu kategoriju spadaju i tvrtke koje razvijaju konkretne proizvodne ili uslužne poslove. Startupi su zapravo najčešće mali novi poslovni projekti poput pokretanja frizerskog salona, pekarnice ili neke druge uslužne djelatnosti. Mnoge od ulaska u vlastiti posao uplaše priče o poslovnom neuspjehu te mit da 90 posto novih tvrtki ne preživi prvu godinu djelovanja. No, statistike su drukčije i kažu da oko 75 posto novih tvrtki preživi prvu, 69 posto drugu, a polovica njih dočeka i petu godinu poslovanja. Za pokretanje vlastitog posla najbitnija je dobra ideja, kroz koju se radi razlika i konkurentno se pozicionira na tržištu. Radionica pod nazivom Investors’ Conference namijenjena je svim onima koji žele pokrenuti vlastiti posao te imaju samo ideju, bez drugih poslovnih znanja, ali i onima poslovno iskusnim koji u ruci drže ideju, a treba im njezina stručna evaluacija. Polaznici će na Investors’ Conference iskusnim stručnjacima predstavite svoje poslovne ideja te naučite kako od ideje stvoriti poslovni projekt, ali i u suradnji s mentorima te kolegama brzo i efikasno razviti novu ideju te provjeriti svoje poduzetnički kapacitete. Prijaviti se mogu studenti, zaposleni ili nezaposleni te osobe sa ili bez poslovnog iskustva. Investors’ Conference vodit će dr.sc. Maja Brkljačić, a mentori su dr.sc. Leo Mršić, dr.sc. Hrvoje Jerković, te mr.sc Vanja Šebek s Algebre, a prijaviti se možete ovdje.

Poboljšajte poslovne vještine svojih menadžera

Kontinuirani napredak tehnologije danas u potpunosti mijenja poslovno okruženje. Brojna nova mikro, mala ili poduzeća srednje veličine uspješno pokreću poslovanje, često ulazeći na teren velikih, a disruptivne inovacije javljaju se u svim industrijama i svim dijelovima poslovnog procesa. Životni ciklus poslovnih ideja te proizvoda i usluga skraćuje se, a poduzetnici su prisiljeni stalno tražiti nova rješenja kako bi ostali poslovno relevantni i osigurali si stabilnost. Takva poslovna matrica od osoba na menadžerskim pozicijama zahtijeva brzo donošenje odluka koje najčešće imaju dalekosežne posljedice. Radionica pod nazivom Leadership Tournament svojevrsni je living lab koji omogućava članovima timovima da se iskušaju u donošenju poslovnih odluka i testiraju različite strateške pristupe u okruženju bez rizika. Članovi timova, koji se sastoje od najmanje 3, a najviše 5 članova iz iste tvrtke, na radionici postaju CEO, CFO ili CIO te rješavaju simulaciju zadanog poslovnog slučaja. U tom procesu članovi tima razvijaju analitičke vještine, npr. kako pronaći ključne informacije i transformirati ih u profitabilne odluke, vještine strateškog planiranja i razmišljanja, vještine vođenja, timskog rada i međuljudske komunikacije te vještine financijskog planiranja. Leadership Tournament namijenjen je srednjem menadžmentu, ali timovima se mogu priključiti i iskusni seniori. Radionicu će voditi dr.sc. Maja Brkljačić, a mentori su dr.sc. Leo Mršić, dr.sc. Hrvoje Jerković te mr.sc. Vanja Šebek s Algebre. Prijaviti se možete ovdje.

Edukacija i dobra zabava Uz panele, predavanja i radionice, Changer je mjesto posebnih glazbenih doživljaja na tvrđavi Sv. Mihovila. Na lokaciji iznad mora ispod zvijezda 24. kolovoza nastupit će Inner Circle, 25. kolovoza Darka Rundeka i ekipa, a 26. kolovoza Jessie Ware. Changer je uključen i u platformu Priceless Croatia pa su VIP ulaznice za koncerte dostupne isključivo na priceless.com, a uključuju i dodatne pogodnosti na Tvrđavi. Osim VIP ulaznica, korisnici Mastercard® kartica na priceless.com mogu kupiti i iskustvo koje uključuje večeru od pet sljedova na brodu usidrenom u Šibenskom kanalu te uživanje u koncertu Jessie Ware na tvrđavi Sv. Mihovila ili iskustvo koje, osim koncerta Inner Circlea uz open bar, uključuje i pristup reggae partyju inače zatvorenom za javnost.

Redovne se ulaznice za koncerte mogu kupiti u web dućanima na www.changer.hr i www.entrio.hr, kao i na prodajnim mjestima sustava Entrio. U Šibeniku su to Ghetaldus Optika, Ante Šupuka 10, Ghetaldus Optika, Vukovarska 10 te Ghetaldus Optika, Dalmare, Velimira Škorpika 23.