Koliko će glasno ovoga puta odjeknuti bavarsko pivo i politika?

Površinom nešto veća od Hrvatske, s trostruko više stanovnika, Bavarska ima BDP u rangu Švicarske ili Saudijske Arabije, čini gotovo petinu njemačke ekonomije, samostalno bi se nalazila u dvadeset najvećih svjetskih gospodarstava, a sjedište je za neka od najpoznatijih industrijskih imena poput BMW-a, Siemensa, Adidasa ili Allianza

Iza političkih promjena dobrim dijelom leži upravo ekonomska aktivnost regije, barem tako drži Edmund Stoiber, bivši dugogodišnji bavarski premijer i počasni predsjednik CSU-a. Stoiber je njemačkim medijima kazao da je migracija u Bavarsku iz ostatka Njemačke glavna prijetnja popularnosti njegove stranke. 'Posljednjih godina naš ekonomski uspjeh je rezultirao jednosmjernim migrantskim tokom u Bavarsku', kazao je prošlog tjedna.

Prilika za dobrim poslom pokazuje se kao privlačan razlog za doseljavanje i onima izvan Njemačke. Bavarska i susjedna pokrajina Baden-Württemberg dvije su najpopularnije njemačke pokrajine po pitanju destinacije hrvatskih emigranata. Prema podacima njemačkog statističkog ureda, krajem prošle godine u Bavarskoj je boravilo gotovo 100 tisuća imigranata porijeklom iz Hrvatske, tek desetak tisuća manje nego u susjednom Baden-Württembergu. U te dvije pokrajine boravi više od polovice svih hrvatskih emigranata u Njemačku, u kojoj ih se krajem 2017. ukupno nalazilo 368 tisuća. Isti podaci pokazuju da je samo u posljednjih sedam godina broj iseljenika iz Hrvatske u Njemačku porastao za gotovo 150 tisuća. No hrvatski građani u Bavarskoj tek su peta imigrantska skupina. Najviše ih je iz Turske, a slijede Rumunjska, Poljska, Italija i tek onda Hrvatska.

Prema onome što je dosad objavljeno, CSU će vlast u Bavarskoj najvjerojatnije dogovarati sa Slobodnim glasačima, koje je kao vlastitu preferenciju označio premijer Söder. Iako postoji i mogućnost dogovora sa Zelenom strankom, zasad su obje strane iskazale suzdržanost prema takvom rješenju. CSU je odbacio bilo kakvu mogućnost savezništva s AfD-om, pa bi se politika u Bavarskoj i ubuduće trebala kretati oko tzv. desnog centra bez bitnijeg zaoštravanja. No promjena u ekonomski moćnoj i politički važnoj Bavarskoj sigurno će odjeknuti sve do Berlina, a od tamo i do Bruxellesa. A povijest nas uči da bavarsko pivo i politika mogu odjeknuti još puno glasnije.