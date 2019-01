U propalom Kompasu kupio paket-aranžman za 2400 kuna, a za odštetu će dobiti 96,82 kune

Tri mjeseca nakon što je Matko Bolanča turističku agenciju Kompas poslao u stečaj, na adrese nesretnih potrošača koji su preko te agencije kupili putne aranžmane počele su stizati prve obavijesti o njihovim odštetnim zahtjevima

U njima kupca paket-aranžmana obavještavaju kako ne mogu donijeti odluku o odštetnom zahtjevu, i to zbog toga što im agencija Kompas, na njihovo izričito traženje, nikad nije dostavila dokumentaciju koja je osiguravatelju navodno potrebna da bi donio rješenja u odštetnim zahtjevima, piše Jutarnji list.

Kako putniku navode u svojem pojašnjenju, tvrtka koja je kod njih osigurala određenu svotu novca za slučaj stečaja ili financijskih poteškoća, u ovom slučaju Kompas Zagreb d.d., prema uvjetima, odnosno posebnim odredbama iz police osiguranja, iz te police može pokriti samo one turističke pakete koji su osiguravatelju prethodno predočeni te se on s njima usuglasio, a kako Kompas to nije učinio, Euroherc to smatra dovoljnim razlogom da odštetne zahtjeve trenutačno proglasi nerješivima.