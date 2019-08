Kamate za subvencionirane stambene kredite već od 2,19 posto, prijave od 10. rujna

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) potpisala je ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, a efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,19 do 3,75 posto, priopćeno je u petak iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Svi zainteresirani za subvencionirane kredite moći će se javiti od 10. rujna, kada APN otvara javni poziv.

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.