Kad bi se ovom tunelu nešto dogodilo, slomila bi se kičma Amerike: Zidovi su mu napukli, voda prodire

No iza impresivnih brojki krije se zabrinjavajuća realnost: velik dio ove infrastrukture star je više od stoljeća, a kvarovi, usporenja i zastoji svakodnevna su pojava, piše portal The B1M .

Slična obnova odvija se i kod rijeke Susquehanna , gdje most star više od 100 godina još uvijek ima rotirajući dio koji se ručno pomiče kako bi propustilo brodove. Novi most imat će četiri kolosijeka, bit će viši i moderniji, a radovi su već započeli.

Najveći projekt je izgradnja novog tunela Frederick Douglass kod Baltimorea. Vrijednost radova procjenjuje se na šest milijardi dolara, a dovršetak je predviđen za 2035. Novi tunel omogućit će brzine do 160 km/h, a postojeći će se potom izbaciti iz prometa.

No stvari se napokon pomiču. Zakon o infrastrukturi iz 2021. godine osigurao je 16 milijardi dolara samo za Koridor, a ukupna planirana ulaganja iznose čak 176 milijardi dolara. Cilj je modernizirati najzapuštenije dijelove i konačno unijeti 21. stoljeće u srce američke željezničke mreže.

Philadelphia, New York i novi mostovi

Šesta najnaseljenija američka metropola Philadelphia dobiva temeljito obnovljenu stanicu 30th Street – projekt vrijedan 500 milijuna dolara. Očuvat će se njezini povijesni elementi, poput brončanih vrata i drvenih klupa, a dodaju se novi sadržaji, trgovine i moderni uredi.

I jedan od najozloglašenijih mostova – Portal kod Newarka – uskoro odlazi u povijest. Novi, Portal North Bridge, koji je već u izgradnji, bit će fiksan i omogućit će nesmetan promet bez zaustavljanja zbog plovidbe ispod njega.

No možda najvažniji zahvat je izgradnja novog tunela ispod rijeke Hudson, a on će povezivati New Jersey i Manhattan. Stari tuneli, izgrađeni početkom 20. stoljeća, oštećeni su tijekom uragana Sandy 2012., a jedan ozbiljan kvar mogao bi izazvati redukciju prometa od 75 posto ili potpuni kolaps.