Pojava te širenje koronavirusa događaj je koji je nakon gospodarske krize 2008. godine najviše uzdrmao svjetsko gospodarstvo. Izvjesno je da će sve ekonomije svijeta, a tako i naša, dulje razdoblje osjećati posljedice koje su prouzrokovane smanjenjem poslovnih aktivnosti na minimum u svrhu zaštite zdravlja. Ukupan teret neće snositi samo poslovni sektor, već i država koja je zbog ozbiljnosti situacije primorana na implementaciju mjera u obliku fiskalnih i monetarnih stimulansa gospodarstvu kako bi zaštitila vlastito stanovništvo i domaće pravne subjekte, piše Hrvoje Njegovec, analitičar Fininfa

Nešto više od 40 posto brisanih subjekata posluje u okviru pet najviše pogođenih djelatnosti, a to su ugostiteljstvo, trgovina na malo, osobne usluge, kopneni prijevoz i putničke agencije. Valja obratiti pozornost na činjenicu da je od tih pet djelatnosti njih troje direktno povezano s turizmom. On je jedna od temeljnih djelatnosti hrvatskog gospodarstva, a to nam govori i brojka od 11,4 posto izravnog udjela u bruto domaćem proizvodu (2016.). Svjetska turistička organizacija (UNWTO) očekuje smanjenje međunarodnih turističkih dolazaka u 2020. i do 30 posto u odnosu na 2019. godinu. Navedeno nam govori da Hrvatsku čeka velik izazov u smislu oporavka gospodarske situacije u državi, pogotovo uzevši u obzir to da će turistička djelatnost biti pod velikim pritiskom i u ostatku ove godine.