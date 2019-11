Istražili smo kako je nastalo poslovno carstvo vrgoračkih mesara, a Ivica Pivac otkrio nam je odakle mu novac za preuzimanje Kraša

Nakon preuzimanja Kraša i pobjede u nadmetanju sa srbijanskim tajkunom Nebojšom Šaranovićem poslovno carstvo braće Pivac, Ivice i Nevena, te njihova nećaka Miljenka snažno je poraslo. Pivci sada upravljaju Mesnom industrijom braća Pivac, PPK-om Karlovac, Vajdom iz Čakovca, Krašem te tvrtkom Sol Tourism, a one zajedno godišnje uprihode više od tri milijarde kuna i imaju oko 3500 zaposlenih

Uvoz mesa im je i danas jedan od stupova poslovanja, a jedini veći uvoznici hrane u Hrvatskoj su veliki trgovački lanci Konzum i Lidl, no braća Pivac nisu se jednom našla pod velikim kritikama zbog uvoza mesa upitne kvalitete. Prvi put u široj javnosti spominjali su se u jeku kravljeg ludila 2006. godine, kada je u njihovoj klaonici zaklana krava koja je imala tu zaraznu bolest.

Novac koji su zaradili do 2003. godine mudro su uložili u preuzimanje kompanija Dalmesso, koja je potpuno integrirana u MI Braća Pivac, i PPK Karlovac . Time konačno prestaju biti lokalni mesari i postaju važan igrač na domaćoj sceni.

Vajda je pod Pivcima od 2015. do danas udvostručila svoj promet koji je skočio s 200 na 400 milijuna kuna , a broj zaposlenih smanjen je s 365 na 225 ljudi .

No niti to nije sve, jer su braća Pivac i u turističkom biznisu, i to kroz tvrtku Sol Tourism, preko koje upravljaju hostelom Sol i hotelom Petka u Dubrovniku, dok u Makarskoj imaju hotel Biokovo i aparthotel Miramare.

Sol Tourism je lani, prema podacima Poslovne Hrvatske, poslovao s oko 27 milijuna kuna prihoda, nešto više od dva milijuna kuna dobiti te je zapošljavao 46 osoba.