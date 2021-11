Intesa Sanpaolo dobila počasna priznanja Global SME Finance Awards 2021

Intesa Sanpaolo dobila je počasna priznanja Product Innovation of the year i Responsible digital Innovator of the year (Proizvodna inovacija godine i Odgovorni digitalni inovator godine) u sklopu Global SME Finance Awards 2021. kojima se nagrađuju financijske institucije i fintech tvrtke koje podržavaju rast malih i srednjih poduzeća u pružanju njima namijenjenih proizvoda i usluga

Global SME Finance Awards promovira SME Finance Forum u organizaciji Međunarodne financijske korporacije (IFC), dio Grupe Svjetske banke. SME Finance Forum upravlja globalnom mrežom od preko 220 financijskih institucija i tehnoloških tvrtki. Počasna priznanja koje je primila Intesa Sanpaolo odnose se na područja: • Product Innovation of the year (Proizvodna inovacija godine) za proizvode Circolante Impresa Smart i Confirming. Prvi je kratkoročni zajam koji tvrtka može podići izravno online radi obnavljanja zaliha i rebalansiranja pokrivenosti proizvodnog ciklusa. Platforma International Confirming je potpuno digitalna platforma za financiranje lanca opskrbe koja se također proteže na Sektor za međunarodne banke supsidijare Grupe (ISBD) koji uključuje banke koje posluju u komercijalnom bankarstvu u srednjoj i jugoistočnoj Europi. • Responsible digital Innovator of the year (Odgovorni digitalni inovator godine) za bančin Program poslovne digitalne transformacije koji poslovnim korisnicima omogućuje učinkovitu interakciju s bankom na daljinu, uz prednosti u novcu i vremenu.