Industrija kriogenike: Tisuće ljudi već je smrznuto u nadi da će ih netko jednom oživjeti

Iako se tehnologija kriogenike nakon smrti znatno poboljšala tijekom desetljeća prilagodbe, trenutno ne postoji način za oživljavanje ljudi.

'Meni je to iluzija. To je obećanje i ne znaći da će se u budućnosti moći riješiti sve', kaže za Insider Arthur Caplan, profesor bioetike na Grossman School of Medicine Sveučilišta u New Yorku.

More je optimističniji. Ističe da prije sto godina ljudi ne bi vjerovali da je moguće sletjeti na Mjesec ili da bismo mogli imati tehnologiju koja bi omogućila ljudima širom svijeta da se vide i razgovaraju u stvarnom vremenu.

Prva osoba koja je kriogenički smrznuta bila je profesor psihologije James Bedford 1966. godine, a dugo kruži urbana legenda da se Walt Disney odlučio smrznuti nakon smrti - iako za to nema dokaza.