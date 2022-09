InDizajn sajam privukao velik broj posjetitelja, na humanitarnoj aukciji najskuplje prodani predmet bio je potpisani dres Luke Modrića

Pregršt noviteta iz svijeta uređenja interijera, inspirativni izložbeni primjerci, predmeti koji mogu uljepšati svaki životni prostor – sve su to kroz tri dana, od petka do nedjelje, mogli vidjeti posjetitelji petog InDizajn sajma interijera koji se održavao u Areni Zagreb

Na 5000 četvornih metara sportske dvorane svoje proizvode je izložilo više od 80 izlagača, a što nude došlo je pogledati više od 13 tisuća ljudi tijekom proteklog vikenda među kojima i poznate osobe poput Indire Levak, Marijane Batinić, Borne Kotromanić, Ankice Dobrić, Ines Preindl, Marijane Mikulić. Među ovogodišnjim brojnim izlagačima bili su i Studijo Wallart čija je vlasnica Josipa Maras dobitnica nagrade Archiproducts Design Award, dok je izlagač Amplla dobitnik nagrade Red Dot za protupožarno rješenje.

Mnogi od posjetitelja su sudjelovali i na organiziranim radionicama pod pokroviteljstvom Bauhausa gdje su mogli steći ili usavršiti svoje vještine pa se tako za radionice Tee Radiće (keramika), Ivane Niskote (arhitektura) i dvojca iz Dnevne doze biljaka tražilo mjesto više. Velik interes stručne javnosti izazvala su predavanja koja su održana u petak u poslijepodnevnim satima pri čemu je posebno zanimljiv stručnjacima bio Aser Giménez Ortega iz nizozemskog arhitektonskog studija MVRDV kojem je ovo ujedno bilo i prvo predavanje u Hrvatskoj. O svijetu arhitekture i dizajna učilo se i od renomiranih stručnjaka: Amira Vuk-Zeca, Tine Valentine Sajović i Dinka Peračića, a partner stručnih predavanja bio je ORIS, dok je pokrovitelj bio Mastercard. Predavanja Ortege, Vuk-Zeca te Peračića ujedno su uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata iz područja: gradnja, održiva gradnja i kontekst.

Priliku da pokažu svoje proizvode pokazalo je 16 mladih hrvatskih poduzetnika i dizajnera na Bazaru powered by Boom Box, gdje su izložene predmete prodavali po povoljnijim cijenama. Posjetitelji su mogli razgledati i prodajnu izložbu 36 Mountains na kojoj su prikazani autorski crteži mladih kreativaca, baš kao što su mogli vidjeti i učeničke radove polaznika splitske Škole za dizajn, dizajn, grafiku i održivu gradnju. Svoju plemenitost i spremnost na pomaganje drugima posjetitelji su pokazali sudjelujući na humanitarnom buvljaku i aukciji udruge Nismo same na kojima su se prikupljala sredstva za njihovu akciju 'Nisi sama – ideš s nama' kojom se osigurava taksi prijevoz ženama iz cijele Hrvatske koje prolaze kroz ciklus kemoterapija u nekoj od zagrebačkih bolnica. Na humanitarnoj aukciji najskuplje prodani predmet bio je potpisani dres Luke Modrića koji je prodan za 1000 eura, dok je majica Gorana Ivaniševića prodana za 5000 kuna. Poseban interes izazvale su majice Mate Miše Kovača i Severine za koje se licitiralo pa je na kraju na aukciji prikupljeno više od 16 tisuća kuna, a aukcija se nastavlja online na stranicama udruge sve do 16. listopada.

Za ugodnu, gotovo kućnu atmosferu pobrinuo se DeLonghi čija se kava pila na radionicama, predavanjima kao i u izložbenom kutku Mirjane Mikulec, a cijeli sajam je završio u veseloj atmosferi zahvaljujući bogatoj nagradnoj igri čiji je nagradni fond bio više od 170 tisuća kuna, a glavnu nagradu – opremanje doma u vrijednosti od 50 tisuća kuna osigurala je Prima. InDizajn sajam je i ove godine svojom bogatom ponudom te raznolikim sadržajem potvrdio status jednog od vodećih regionalnih sajmova dizajna što su potvrdili i mnogobrojni izlagači kao i zadovoljni posjetitelji.