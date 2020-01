Imamo ozbiljan problem. Indeks demokracije u Hrvatskoj sve više pada, sada smo u društvu sa Srbijom, Mađarskom i Mongolijom

Po indeksu demokracije, koji izračunava Economist Intelligence Unit, Hrvatska se nalazi u grupi sa Srbijom, Mađarskom, Poljskom i, primjerice, Meksikom i Mongolijom, a usporedba brojki u posljednjih desetak godina pokazuje da je demokracije kod nas sve manje i manje

Ako je suditi po najnovijoj analizi stanja demokracije u svijetu, Hrvatska je konačno uhvatila globalne trendove. Nažalost, to znači da je razina demokracije u Hrvatskoj u padu. Analitička tvrtka Economist Intelligence Unit (EIU), vezana uz ugledni britanski tjednik The Economist, u srijedu je objavila svoj redovni godišnji izvještaj u kojem temeljem nekoliko pokazatelja izračunava tzv. indeks demokracije.

Vrijednosti indeksa kreću se od 0 do 10, s time da 10 označava najvišu razinu demokracije, a među 167 država i teritorija na popisu Hrvatska se u 2019. godini s indeksom od 6,57 smjestila na 59. mjesto – između Perua te Dominikanske Republike i Lesota koji dijele 60. poziciju. U odnosu na 2018. godinu, indeks nam je nepromijenjen te bi se već i taj izostanak napretka mogao smatrati neuspjehom, no pogled na nešto duže razdoblje pokazuje da nam je demokracija u postupnom padu još od 2015. godine, kad je on iznosio 6,93.