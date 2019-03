'Imamo najbolje organiziranu poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj, a izvozimo čak 90 posto cigareta iz Kanfanara'

Nakon tri i pol godine ulaganja u Tvornicu duhana Rovinj i Hrvatske duhane, njihov vlasnik British American Tobacco ponovno je pred velikim izazovima. Duhanska industrija nepovratno se mijenja: Klasične cigarete sve više zamjenjuju proizvodi smanjene štetnosti, poput uređaja za grijanje duhana. No od preuzimanja TDR nikad nije bio u boljem stanju - tvornica u Kanfanaru postala je jedno od ključnih BAT-ovih postrojenja koje izvozi 90 posto proizvodnje, a Hrvatski duhani danas imaju najbolje organiziranu poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj, kaže nam Antal Bekefi, šef regije Adria u British American Tobaccu (BAT)

Najveći izazov je nastaviti transformaciju naše kompanije koju donose novi proizvodi s potencijalom smanjenja štete. To su potpuno novi proizvodi na tržištu, a riječ je o visokoj tehnologiji i promjeni rutine potrošača, što sve čini izazov u smislu na koji način pristupiti potrošačima u objašnjavanju svih koristi tih proizvoda. Vjerujemo da nam upravo sve širi portfelj proizvoda koje nudimo jamči prepoznatljivost među potrošačima i njihovo povjerenje, pa samim time i nastavak dobrog poslovanja.

Očekujemo nastavak dobrog poslovanja jer imamo sve preduvjete za još jednu uspješnu godinu. Imamo snažne i prepoznate brendove, nastavljamo s investicijama kako bismo dodatno ojačali proizvodnju, imamo odlične ljude diljem organizacije i izvrsne poslovne partnere. Kad sve to stavite u kontekst financijske sigurnosti BAT-a, rezultat ne bi trebao biti neizvjestan.

U Kanfanaru smo nastavili veliki investicijski ciklus koji smo pokrenuli čim smo preuzeli tvornicu prije tri godine. Da vam jednostavno predočim naše investicije, najbolje je reći da u tvornici ne postoji nijedan stroj koji nije izmijenjen i dorađen u protekle tri godine. Do kraja 2018. godine investicija je dosegla 45 milijuna eura, a u prošloj godini proizveli smo 12 milijardi cigareta, što je 50 posto više cigareta nego u godini u kojoj smo preuzeli tvornicu. Tvornica u Kanfanaru postala je jedna od ključnih BAT-ovih tvornica koja proizvodi primarno za tržišta srednje i zapadne Europe. Čak 90 posto proizvoda se izvozi, uglavnom u Njemačku, Italiju i na još 23 tržišta.

Koliko ljudi trenutno zapošljavate u svojoj grupi u Hrvatskoj? Imate li problema s pronalaženjem radne snage?

U Hrvatskoj imamo više od 1700 zaposlenika, što je sedam posto više nego u vrijeme preuzimanja TDR-a. Dobro su obučeni i s vrlo visokom radnom etikom. BAT je poznat kao dobar poslodavac s kvalitetnim radnim uvjetima i raznim mogućnostima razvoja karijere, koje možemo ponuditi kao jedna od najvećih multinacionalnih kompanija na svijetu. Zbog toga nemamo problema. Izazov je uvijek pronaći nove zaposlenike za neke specijalizirane poslove, poput specifične vrste inženjera u Kanfanaru, ali sveukupno gledano, pitanje pronalaska radne snage za nas nije ključno pitanje.

Kako su potrošači primili vaše nove proizvode, posebno glo?

U Hrvatskoj smo predstavili naš uređaj za zagrijavanje duhana, glo, u rujnu prošle godine. To je inovativan proizvod koji za pušače donosi značajan potencijal smanjenja štete. U BAT-u smo snažno investirali u razvoj proizvoda s potencijalom smanjenja štete – u posljednjih šest godina investirali smo 2,5 milijardi dolara. Postojeća istraživanja pokazuju da je korisnik gloa izložen čak do 95 posto manje štetnih tvari u odnosu na klasične cigarete. To je potencijal koji donosi ne samo koristi pojedinačnim pušačima, nego i čitavom javnozdravstvenom sustavu. U BAT-u vjerujemo da bi pušači trebali imati priliku birati između različitih proizvoda i ponosni smo što je Hrvatska bila u prvom valu zemalja diljem svijeta u kojima smo ponudili taj novi proizvod.