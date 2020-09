HZZ provjerava isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta, više od 9400 poduzetnika pozvano da vrate novac. Otkrivamo o kojoj svoti se radi

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) jedna su od najkonkretnijih mjera u borbi protiv gospodarskog pada koji je pogodio zemlju nakon proglašenja lockdowna početkom travnja. Brojne djelatnosti preko noći ostale su bez kune prihoda, a kako bi se izbjegao val otkaza, Vlada je, uz veliku pomoć Europske unije, osigurala novac za plaće radnika u ugroženim industrijama

'S obzirom na to da se mjere aktivne politike zapošljavanja financiraju iz državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda, odnosno iz sredstava poreznih obveznika, Zavod ima obavezu s istima postupati odgovorno i u skladu s propisanim uvjetima', kažu nam u HZZ-u.

U startu nam pojašnjavaju kako se kontrole po ugovorima o dodjeli potpora provode redovito i stalno , i to ne samo za potpore za očuvanje radnih mjesta, već za sve mjere njihovih aktivnih politika zapošljavanja.

'Točno je da sam u ožujku imao prihode, ali samo zato što sam naplatio neke ranije ugovorene poslove. Mi paušalci nerijetko čekamo naplatu pojedinih računa i po nekoliko mjeseci i sasvim je normalno da odradimo posao primjerice u studenom, a novac nam sjedne u ožujku, kao što je to bilo u mojem slučaju. Srećom, ja sam imao dokaz, tj. ugovor na kojem je jasno vidljivo kada je posao napravljen, što mnogi moji kolege vjerojatno neće imati jer kao paušalci ne moraju ni sklapati takvu vrstu ugovora ', žali se čitatelj te kaže da misli kako je HZZ krenuo u veliku provjeru isplaćenih potpora jer su slične pozive i zahtjeve za povratom novca dobili i drugi kolege iz njegove branše.

Pitamo ih i koliko je poduzetnika dobilo potpore a da na njih nisu imali pravo, a u HZZ-u nam otkrivaju da je do sada vraćeno 103,4 milijuna kuna isplaćenih potpora, što uključuje dobrovoljno vraćene potpore i one koje su vraćene na poziv, bilo da se radi o preplaćenim sredstvima, bilo povratima temeljem nepripadno primljenih potpora. 'Djelomično ili u cijelosti potporu je vratilo 9443 poslodavca', dodaju.

Što se ukupnog iznosa isplaćenih potpora tiče, za očuvanje radnih mjesta ili za skraćivanje radnog vremena, od ožujka ove godine do ponedjeljka one su isplaćene u iznosu od 6,63 milijarde kuna. Tome treba dodati i 352,68 milijuna kuna uplaćenih za doprinose za drugi stup mirovinskog osiguranja pa se dolazi do iznosa od 6,98 milijardi kuna.