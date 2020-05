Kreditna aktivnost banaka treba se ubrzati i intenzivirati kako bi gospodarstvo dobilo na vrijeme i dovoljno likvidnih i obrtnih sredstava za snažnije pokretanje, poručeno je u ponedjeljak nakon sastanka predstavnika Vlade i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)

"U dobrom smo se dijelu složili da poglavito onaj dio koji se tiče daljnjeg osiguravanja likvidnosti za funkcioniranje gospodarstva putem komercijalnih banaka, putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a, treba dalje nastaviti, produbljivati i ubrzavati, i same procedure odobravanja, ali općenito i osiguravati dovoljno sredstava da takvi programi mogu zaživjeti", izjavio je Marić.

Podsjeća da je Vlada u proteklim tjednima u funkciju stavila nekoliko novih programa, a za što je dobiveno i odobrenje Europske komisije, u smislu režima i tretmana državnih potpora.

"Sada je naravno na onima koji su najodgovorniji za odobravanje tih sredstava, da ih sa što jačim intenzitetom krenu usmjeravati onima kojima su ona u ovom trenutku najpotrebnija, a to su gospodarstvenici, i to upravo za namjenu koja je u ovim okolnostima možda i najvažnija, a to su likvidna i obrtna sredstva, no nikako ne treba zanemarivati investicijske kredite i investicijsku aktivnost poduzetnika i gospodarstva", kazao je Marić.

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Gordana Deranja sastanak je ocijenila vrlo konstruktivnim i otvorenim te se zahvalila Vladi na dosad učinjenom i mjerama donesenima u travnju.

Kao pitanja o kojima je danas na sastanku bilo riječi, Deranja je izdvojila očuvanje radnih mjesta u budućnosti, pitanje likvidnih sredstava za pokretanje gospodarstva, kao i okretanje prema domaćoj potrošnji na način da država i lokalne sredine ne zaustave investicije, kao i značajnije okretanje prema domaćim proizvodima.

"Sa sastankom smo jako zadovoljni, a s nekim ministarstvima ćemo nastaviti daljnju razradu određenih tema koje smo danas definirali", kazala je Deranja.

Kada je riječ o osiguranju likvidnih sredstava, Deranja smatra da je Vlada svoj dio odradila te da je sada na poslovnim bankama da ubrzaju procese, pa tako najavljuje razgovore s Hrvatskom udrugom banaka (HUB).

Pojašnjava da je za banke navodno rad od kuće bio usporavajući faktor, pa se nada da će "banke prodisati punim kapacitetima i ubrzati sve zahtjeve koje su poslodavci pred njih stavili".

Marić: Rebalans proračuna osigurava provedbu donesenih mjera

Odgovarajući na pitanja novinara, Marić je kazao i da podaci o fiskaliziranim računima pokazuju efekte mjera relaksacije i popuštanja u gospodarstvu.

Naime, prema danas objavljenim podacima Porezne uprave, treći val popuštanja epidemioloških mjera od 11. svibnja u prošlom je tjednu povećao promet u trgovini i ugostiteljstvu te je broj fiskaliziranih računa u odnosu na tjedan ranije veći za 20 posto, na 33,4 milijuna računa, dok im je iznos porastao za 13 posto, na 3,2 milijarde kuna. No, na godišnjoj razini brojke su i dalje u minusu - u tjednu od 11. do 17. svibnja ove u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima pao je za 24 posto, dok je njihov iznos smanjen za 10 posto.

"U određenim segmentima došlo je do oporavka gospodarske aktivnosti, međutim i dalje smo itekako svjesni da to nije ni blizu prošlogodšnjih razina", kaže Marić.

Dodaje da se od prvog dana prati i zdravstveno-epidemiološki i gospodarski aspekt situacije te da sukladno mogućnostima, ali i potrebama, Vlada je uvijek spremna za određene iskorake, u smislu poboljšanja postojećih ili donošenja novih mjera.

Kaže da je Hrvatski sabor prije današnjeg raspuštanja donio ovogodišnji rebalans proračuna, ističući da on osigurava provedbu svih dosad donesenih mjera. Pritom podsjeća da sredstva za mjeru potpore očuvanja radnih mjesta u originalnom proračunu nisu bila predviđena.

Upitan da komentira informaciju da bi on mogao biti jedan od nositelja izborne liste HDZ-a na predstojećim parlamentarnim izborima, Marić je kazao da ne bi u ovom trenutku komentirao političke spekulacije.

Na dodatno pitanje znači li da to da ne demantira informaciju, Marić je kazao "da ne bih ništa komentirao".