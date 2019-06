Hrvatska industrija sramežljivo raste, ali ne piše joj se ništa dobro. Evo i zašto

Drvna industrija u debelom plusu, ali je i dalje na lošem glasu

Drvno-prerađivački sektor jedan je od rijetkih koji ostvaruje suficit i jako nisku uvoznu komponentu. U 2018. godini ostvaren je vanjskotrgovinski suficit od 384 milijuna eura, a u prva dva mjeseca ove godine 64 milijuna eura. 'Premda nas veseli rast izvoza u Njemačku, Švicarsku, Italiju, izvoz ne raste samo na najzahtjevnijim tržištima Europske unije, već i na daljim tržištima kao što su Kina i Egipat', rekla je direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK Božica Marković na otvorenju 16. Drvno-tehnološke konferencije koja je započela u Opatiji.

'Sirovina više nije tema kojom se trebamo baviti. Moramo zajedno poraditi na boljoj slici. Jer žalosno je to što je imidž drvne industrije unutar granica domovine loš unatoč vrlo dobrim pokazateljima. Dok smo u svijetu odavno prepoznati kao industrija koja izvozi finalni proizvod, kod kuće smo nedovoljno prepoznati i od kupaca i od politike, što znači da moramo raditi na imidžu. Jer realan izvoz nije ona statistička brojka od osam posto, a sjetimo se da turizam realno nije izvoz. Realnost je to da drvna industrija stvara dodanu vrijednost i da je to grana koja samo izravno zapošljava više od 30.000 ljudi', rekao je predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK Daniel Smiljanić.