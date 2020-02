Horvat o 3. maju: Pokušat ćemo ugovoriti otplatu poreznog duga na 12 rata

Mininistar gospodarstva Darko Horvat u petak je na pitanje novinara o deblokadi računa riječkog brodogradilišta 3. maj kazao kako bi se to trebalo dogoditi što je brže moguće, dodavši da je osobno razgovarao s poduzetnikom koji je blokirao račun tog riječkog bodogradilišta, a kojeg je pak blokirala Porezna uprava

'Dakle kada bi se kompenziralo jedno s drugim, to je otprilike tu negdje. No problem je u tome što 7,5 milijuna kuna blokade predmetnog poduzetnika on u ovome trenutku nije u mogućnosti platiti Poreznoj upravi. Mi ćemo pokušati dogovoriti ugovor i prolongat, odnosno 12 rata otplate tog poreznog duga koje nitko ne negira', izjavio je ministar te rekao ukoliko se dogodi ovakvo rješenje u slijedećih nekoliko dana da je Mijo Ćosić, vlasnik tvrtke Ćosićpromex, obećao odblokirati račun 3. maja.