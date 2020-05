Hrvatska narodna banka (HNB) u petak je prvi put objavila Nacionalnu referentnu stopu (NRS), koja nastavlja s trendom pada, jer je većina tih indeksa smanjenja, i to od 0,01 do 0,04 postotna boda. Zbog usklađivanja s regulativom Europske unije, HNB je početkom ove godine preuzeo od Hrvatske udruge banaka (HUB) zadaću izračuna i redovite objave NRS-a, koji ponajprije služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u ugovorima o potrošačkim kreditima.

Viceguverner HNB-a Roman Šubić u videu na Youtube kanalu HNB-a kaže da smanjenjem stopa NRS-a iz godine u godinu logično dolazi i do smanjenja kamatnih stopa na potrošačke kredite građana.

Svi ostali indeksi su se blago smanjili ili ostali isti, a ta smanjenja iznose od 0,01 do 0,04 postotna boda.

No, upozorava da ovaj trenutno povoljni trend za potrošače nije zalog da će se on trajno nastaviti i u budućnosti jer naravno ovisi o kretanju na tržištu. HNB nastoji očuvati maksimalnu transparentnost objave NRS-a te će uložiti napore da to i dalje čini. S tim ciljem je razvijena i metodologija, koja je objavljena na internetskoj stranici HNB-a, a odsad pa nadalje će se indeksi NRS-a redovito ažurirati i tromjesečno objavljivati, kažu iz središnje banke.

NRS je, pojašnjavaju iz HNB-a, stopa koja predstavlja prosječne troškove izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora. Stopa se izračunava s obzirom na tri čimbenika - proteklo razdoblje (tri, šest ili 12 mjeseci), obuhvat sredstava (1-depoziti fizičkih osoba, 2-depoziti fizičkih i pravnih osoba ili 3-svi izvori sredstava banaka), te naposljetku valutu (kuna, euro, švicarski franak ili američki dolar).

Šubić navodi i da, premda su potrošački krediti građanima uz promjenjivu kamatnu stopu najviše vezani uz NRS, jer se tu otprilike radi o dvije trećine svih kredita (67 posto krajem 2019.), postoje i druge mogućnosti ugovaranja promjenjive kamatne stope.

Naime, uz NRS, Zakon o potrošačkom kreditiranju građanima omogućuje ugovaranje promjenjive kamatne stope koja se veže uz kretanje EURIBOR (referentna kamatna stopa koja se definira na europskom međubankarskom tržištu). a može se vezati i uz prinos na trezorske zapise Ministarstva financija. Ipak, kod potrošačkih kredita promjenjivi dio kamatne stope je najviše vezan uz NRS, napominju iz središnje banke.

Potrošači imaju mogućnost izbora i nisu dužni ugovarati kredite uz promjenjivu kamatnu stopu, već se od tzv. kamatnog rizika mogu zaštititi ugovaranjem kredita uz fiksnu kamatnu stopu. Iz HNB-a primjećuju da banke u posljednje vrijeme sve više nude, a građani posljedično i traže kredite s fiksnom kamatnom stopom, što znači da se kod klijenata eliminira rizik promjene referentne kamatne stope.

No, Šubić napominje da kod odabira vrste kredita valja uzeti u obzir i čimbenik cijene kredita, onog uz fiksnu kamatnu stopu i kredita uz promjenjivu kamatnu stopu.