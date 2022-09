Gradi se još jedan LNG terminal u Njemačkoj, donedavno nije imala niti jedan, sljedeće godine s radom ih počinje šest

U Lubminu na krajnjem sjeveroistoku Njemačke u utorak je započela gradnja još jednog terminala za prebacivanje ukapljenog plina (LNG) a istodobno Savezna agencija mreže javlja da su njemački spremnici plina popunjeni preko 90 posto

Njemačka vlada slijedi postavljeni cilj da ima popunjene spremnike plinom od 95 posto do početka studenog. Zalihe u spremnicima bi trebale osigurati stabilnost opskrbe plinom krajnjim korisnicima u slučaju potpunog prestanka isporuke plina iz Rusije.

„Ovo su dobre vrijednosti, no unatoč tomu moramo i dalje primjenjivati mjere štednje“, rekao je direktor Savezne agencije za mreže Klaus Mueller .

Njemačka do početka energetske krize i smanjenja isporuke zemnog plina iz Rusije nije posjedovala niti jedan LNG terminal, a do početka sljedeće godine s radom bi trebalo početi ukupno njih šest. Ministarstvo gospodarstva procjenjuje da bi Njemačka do kraja sljedeće godine trebala biti u potpunosti neovisna o ruskom plinu.

Njemački kancelar Olaf Scholz krajem tjedna putuje na Bliski istok gdje bi, kako se najavljuje, jedna od glavnih tema bilo osiguravanja daljnjih količina ukapljenog plina. Ugovori o pojačanom uvozu ukapljenog plina u međuvremenu su postignuti s Kanadom i Katarom.