GM nakon gotovo devet desetljeća odustaje od Europe

Transakcija vrijedna 2,2 milijarde eura u kojoj će francuska PSA Grupa od američkog General Motorsa preuzeti njemački Opel i britanski Vauxhall, predstavlja se kao pun pogodak za glavne aktere

Prve reakcije na objavljeni sporazum kreću se u rangu od pozitivnih do neutralnih. Optimistična očekivanja vežu se uz krovnu PSA grupu te GM, dok su nešto suzdržanije reakcije vezane uz sudbinu Opela i Vauxhalla. Razumljivo, kod ovakvih transakcija vedre informacije koje se plasiraju iz samog vrha kompanija često za neke niže razine znače rezanje troškova i/ili broja radnih mjesta, konsolidaciju pa čak i zatvaranje pogona. Dok god su dodatni detalji sporazuma nepoznati, dotle će zaposleni u Opelu i Vauxhallu moći samo nagađati o vlastitoj sudbini.

Opel je već godinama veliki uteg za poslovanje General Motorsa. Posljednjih čak 16 godina njemačka kompanija posluje s gubitkom. Samo lani je gubitak iz europskog poslovanja GM-a iznosio 257 milijuna dolara, a od početka stoljeća ukupni gubici su premašili 15 mlrd. dolara. Sporazum o preuzimanju došao je u trenutku kad je Opel konačno opet stigao na prag ostvarivanja profita, no taj je profit puno niži od onoga što GM generira na drugim tržištima, posebno američkom.

Opel je, pak, sada u poziciji da dobije vlasnika koji je puno više posvećen europskom tržištu nego što je to bio General Motors. Carlos Tavares , glavni izvršni direktor PSA Grupe, uvjeren je da u Opelu može provesti preokret kakav je u protekle tri godine proveden u Peugeotu i Citroënu. PSA će sada, umjesto konglomerata Renault-Nissan, zauzeti poziciju drugog po veličini europskog proizvođača automobila. Jedini veći je njemački Volkswagen.

Čelnici General Motorsa svoju su odluku dodatno objasnili promjenama u geopolitičkoj i regulatornoj klimi u Europi što bi zahtijevalo dodatne investicije, dok su oni više usmjereni na američko tržište, Kinu i nove tehnologije. Ammann je upozorio da se europsko tržište toliko promijenilo da bi Opel u budućnosti mogao samo 20 posto svojih modela 'dijeliti' s ostatkom GM-a zbog čega je PSA u boljoj poziciji za iskorištavanje sinergija. GM se pokušavao riješiti Opela još i ranije , neposredno nakon spomenute krize 2009. godine, no strategija kompanije je tada bila drukčija, a europsko poslovanje nije prodano i iz nekih dodatnih razloga.

Analitičari upozoravaju i na moguće prepreke za svijetlu budućnost. Ni Opel, ni Vauxhall, niti PSA Grupa ne nalaze se u dijelu autoindustrije koji je na samom vrhu razvoja novih tehnologija tako da niti ova transakcija u tom segmentu razvoja neće donijeti bitan skok niti za jednu od tih kompanija.

Nadalje, tu je i velika neizvjesnost općenito oko automobilskog tržišta. Vauxhall se na britanskom tržištu dobro drži zahvaljujući vjernosti tamošnjih kupaca, no pitanje je kakva će biti financijska situacija jednom kad Britanija napusti EU. Iz Amerike stižu protekcionističke najave ekonomskih politika predsjednika Donalda Trumpa, što bi GM još i mogao pozitivno iskoristiti predstave li prodaju Opela kao ponovno posvećivanje američkom tržištu, no i dalje ostaje nepoznato hoće li se ostvariti i najave uvođenja carina na uvoz automobila i kako bi to u konačnici moglo djelovati na veliko američko, ali i druga tržišta.