Geostrateški analitičar ističe da nitko nije spokojan kada se američki vojnici počinju povlačiti iz Europe, doznajte zašto

Američki predsjednik Donald Trump najavio je ovih dana da Sjedinjene Američke Države namjeravaju smanjiti broj američkih snaga u Njemačkoj za 9500 pripadnika od ukupno 34.500, koliko ih se trenutno nalazi u toj zemlji. Prema najavljenom smanjenju, broj američkih vojnika bio bi manji nego za vrijeme hladnog rata, kada je Njemačka bila u žarištu američkih i NATO-vih napora u obeshrabrivanju moguće invazije tadašnjeg Sovjetskog Saveza. U kojoj je mjeri riječ o nesmotrenom Trumpovu geostrateškom potezu koji bi mogao biti neočekivan poklon ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te trebaju li NATO i njegove europske članice strahovati za stabilnost, za tportal sagledava vanjskopolitički analitičar i sigurnosni stručnjak Denis Avdagić

Nastavljajući politiku izolacionizma , Trump je kazao da Njemačka ne troši dovoljno novca za obranu, kao što to zahtijeva NATO. Pritom je dugogodišnju članicu NATO-a nazvao delinkventnom, podsjetivši da Njemačka nije postigla cilj koji su postavile sve članice Sjevernoatlantskog saveza 2014. godine o potrošnji najmanje dva posto BDP-a za obranu do 2024. godine.

'Prije svega je nesmotren način obrazloženja prema kojem se teret Trumpove odluke prebacuje na samu Njemačku. Poanta je u tome da se američke snage postupno povlače iz cijele Europe, a to je radila i prethodna Obamina administracija. Brojka od oko 35.000 vojnika, koliko ih je sada stacionirano u Njemačkoj, ostatak je ostataka snažne hladnoratovske prisutnosti, ali i brojka potrebna za logističko funkcioniranje, pa i održavanje prije svega strateški raspoređenih zračnih snaga', smatra Avdagić, dodajući da se pritom dolazi do možda i važnije nesmotrenosti.

Upitan je li Trumpova najava svojevrstan geostrateški poklon ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Avdagić ocjenjuje da će se Rusija nesumnjivo s pravom smješkati na ovakav razvoj situacije, bez obzira na to hoće li na kraju doći do samog povlačenja. Prema analitičaru, slabljenjem američkog utjecaja na Europu povećava se mogućnost stvaranja jačih odnosa Rusije i Europske unije, a to znači ukidanje sankcija i njihovo onemogućavanje u budućnosti, stabilniju i sigurniju energetsku trgovinu, ali i otvorenija vrata za direktan utjecaj na veći broj zemalja, kako članica EU-a, tako i onih koje to nisu.

Trumpova najava o povlačenju značajnog broja snaga iz Njemačke svakako je zabrinjavajući potez i za NATO. Analizirajući mogući utjecaj povlačenja na stabilnost Sjevernoatlantskog saveza, Avdagić podsjeća da bi američko povlačenje iz Vašingtonskog sporazuma značilo potpuno novu stvarnost, odnosno neko opasno 'novo normalno', zbog kojeg nitko nije spokojan kada se počnu povlačiti američki vojnici iz Europe.

'Oni koji duže i intenzivnije prate međunarodne odnose, a posebno one transatlantske, sigurno će se sjetiti Obamina strateškog zaokreta prema Aziji i koliko je to uzrokovalo 'podizanja obrva', upitnika i bojazni izraženih u mnogobrojnim tekstovima i reportažnim prilozima. Pa ipak, sve se primirilo nakon nekog vremena', ukazuje tportalov sugovornik i ističe da Trumpova najava nikako nije dobar potez za NATO.