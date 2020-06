Generalna direktorica Ubera za tportal otkrila koliko je pao promet u Hrvatskoj i kako će izgledati tržište nakon pandemije koronavirusa

Pandemija koronavirusa na koljeno je bacila čitavo svjetsko gospodarstvo, a najviše su u cijeloj krizi nastradali prijevoznici svih vrsta. Brodari, zračni i cestovni prijevoznici pretrpjeli su goleme šokove, nakon kojih će ih dobar dio zauvijek nestati s tržišta. Kako se u novim okolnostima snašao Uber i hoće li biti posla za 4000 vozača u Hrvatskoj, za tportal govori generalna menadžerica za jugozapadnu Europu Giovanna D'Esposito

Također popriličan, ali sretni smo jer se hrvatsko tržište vrlo brzo oporavlja. Već nam se vratilo oko dvije trećine prometa iz vremena prije izbijanja pandemije, dok samo tržište nije palo, kao u zemljama koje su bile najteže pogođene pandemijom, a u kojima su prometi pali i do 80 ili čak 90 posto.

Kako se planirate oporaviti od pandemije na globalnoj razini?

U idućem razdoblju prioritet nam je sigurnost. Moramo se prilagoditi svim smjernicama lokalnih epidemioloških politika i mjera te moramo uvažiti sve preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Na nekim tržištima naše su sigurnosne mjere i strože od onih koje preporučuju lokalne organizacije jer smo svjesni toga da su vozač i putnik u bliskom kontaktu i želimo da se svi osjećaju sigurno. Imajući to na umu, moram reći da smo nabavili ogromnu količinu opreme kako bismo prikupili svu potrebnu zaštitu za vozače i korisnike, a idući važan korak nam je komunikacija svim raspoloživim kanalima. Tijekom najvećeg udara pandemije ljudima smo prenosili poruku da ne putuju i zahvaljivali im što ne koriste Uber i naše usluge. Sada ipak krećemo korak dalje i želimo poslati poruku da s Uberom mogu stići od točke A do točke B na siguran način.

Kako to planirate postići?

Tako što ćemo najbolje razumjeti kako ponovno biti relevantni. Moramo razumjeti to da ljudi više ne koriste Uber onako kako su ga koristili prije pandemije, ljudske potrebe su evoluirale. Recimo, danas imate jako malo ljudi kojima treba transfer od aerodroma do hotela. No s druge strane imate jako puno ljudi koji žele sigurno stići u posjet rodbini ili prijateljima te žele koristiti prijevoz za koji su uvjereni da im ne može zdravstveno naškoditi. Zato stavljamo toliki naglasak na sigurnost, što će pratiti i odgovarajuća cjenovna politika prilagođena svakom pojedinačnom tržištu.