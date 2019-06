'Frankeri' su uvjeravali - svaka dobiva. Zašto je onda tako malo ljudi tužilo banke?

U četvrtak 13. lipnja istječe rok za tužbu protiv banaka za preplaćene kamate, temeljem kolektivne tužbe koju je Udruga Franak dobila protiv banaka. Premda su predstavnici udruge najavljivali desetke tisuća odštetnih zahtjeva, odaziv građana znatno je slabiji. Čini se da je većina 'švicaraca' zadovoljna postignutim obeštećenjem u postupku konverzije te ne žele ulaziti u skupe parnice s neizvjesnim ishodom

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, do 5. lipnja općinski sudovi zaprimili su ukupno 2466 predmeta za ništetnost nekog od obveznog odnosa, a u kojima je tuženik banka. Iako je broj tužbi osjetno povećan od travnja, kada je Vrhovni sud utvrdio da pravo na tužbu za preplaćene kamate imaju i građani koji su konvertirali kredite iz švicarca u euro, interes za parničenje s bankama znatno je slabiji od očekivanja.

Ako se uzme u obzir to da je kredite u švicarcima diglo oko 125.000 građana, to znači da je tužbu predalo manje od dva posto korisnika kredita. Kako je do isteka roka ostalo još nekoliko dana, može se očekivati povećanje broja tužbi, ali već sada je jasno da je izostao masovni odaziv.