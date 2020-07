[FOTO] Zlato blizu povijesnog rekorda, središnje banke ga već godinama gomilaju, a Rusi na njegovom izvozu zarađuju više nego na prirodnom plinu

U posljednje dvije godine središnje banke su kupovale rekordne količine zlata, a cijena mu je tijekom pandemijske krize u posljednja četiri mjeseca porasla za gotovo četvrtinu na više od 1800 dolara za uncu i približila se razini posljednji puta dosegnutoj krajem 2011. godine

Na potražnju dalje utječu i dugogodišnji trendovi, a tu se također mogu izdvojiti neke interesantne promjene. Uz industriju i privatnu potrošnju bitni kupci na svjetskom tržištu zlata su središnje banke. Još od kraja osamdesetih centralne su banke bile neto prodavatelji zlata na svjetskom tržištu – iz svojih trezora su na tržište plasirale više zlata nego što bi kupovale. Takva praksa je kulminirala sredinom nultih godina kad su te banke na tržište godišnje plasirale i više od 600 tona zlata. No, do preokreta dolazi nakon krize iz 2008. i 2009.

Kratkoročne i srednjoročne prognoze koje se ovih dana objavljuju o tome kud će se cijena ovog plemenitog metala kretati u budućnosti u rasponu su od onih koje očekuju stagnaciju i smirivanje rasta do onih koje čak spominju da bi se zlato moglo vinuti i do 3000 dolara za uncu . Pitanje potražnje koja bi trebala utjecati na cijenu nije baš jednostavno. Za početak, može se očekivati da će ona ovisiti o brzini oporavka svjetske ekonomije, a to će pak ovisiti o brzini suzbijanja pandemije. Situacija u ovom trenutku ne izgleda preoptimistično mada je u petak objavljeno da je kineska ekonomija u drugom kvartalu ostvarila rast od 3,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine što upućuje na ohrabrujući oporavak. Kina je bila prva država koja je uvela stroge karantenske mjere kako bi suzbila širenje virusa, i prva velika ekonomija koja je počela s njihovim ublažavanjem.

Od tada središnje banke postaju neto kupci zlata te su 2018. i 2019. kupile rekordnih 656, odnosno 650 tona zlata. Posljednje dostupne brojke, za tri mjeseca zaključno sa siječnjem ove godine, pokazuju da su u tom razdoblju kupile tek 67 tona što je najmanje još od kolovoza 2018. Za procjenu nekakvog bitnijeg trenda za ovu godinu još je prerano, no osim same trgovine interesantna je i pojava da su središnje banke proteklih godina iz trezora u Londonu, New Yorku ili Švicarskoj gdje su se čuvale njihove zalihe, zlato počele povlačiti u vlastite trezore.

Venecuela je još 2011. svojih 160 tona zlata prebacila iz New Yorka, a trećina zaliha još se nalazi u Londonu jer Bank of England ne želi isporučiti zlato vladi koju ne priznaje. Njemačka, koja prema dostupnim podacima raspolaže s rezervama od gotovo 3500 tona je između 2012. i 2017. zlato iz Pariza i New Yorka prebacila u Frankfurt; Nizozemska je svoje zlato povukla kući 2014., a nakon nje je to učinila i Austrija. U posljednje dvije godine zlato su povukle Mađarska, Poljska i Rumunjska, a slične su poteze razmatrale i Slovačka i Srbija. (Hrvatska središnja banka ne posjeduje zlato.)