Food Outlet Žabac osvojio drugo mjesto u konkurenciji s internetskim divom Alibabom

Trgovina sa sniženim cijenama hrane Žabac osvojila je drugo mjesto za nove koncepte u maloprodaji za 2017. godinu u natječaju globalne kompanije Euromonitor, u konkurenciji natjecatelja iz 80 zemalja

Žabac je priznanje dobio u kategoriji trgovine mješovitom robom, pretežito hranom, pri čemu je prvo mjesto osvojio koncept Tao Cafe u vlasništvu kineskog diva za internetsku trgovinu Alibabe, dok je na trećem maloprodajni lanac Foodary, u vlasništvu australske naftne kompanije Caltex.

Poslovni model trgovine Žabac se sastoji u tome da od hrvatskih prehrambenih kompanija otkupljuje artikle kojima ubrzo istječe rok trajanja, prekomjerne zalihe robe te hranu koja je u potpunosti zdravstveni ispravna, no ima određeno oštećenje, to jest "lom", u proizvodnji, odnosno pri pakiranju. Cijene tih proizvoda u Žapčevim dućanima su 50 do 90 posto niže od prosječnih.