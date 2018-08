Filmska bajka zvana MoviePass: U godinu dana od senzacije do katastrofe

Kompanija koja je prošlog ljeta izazvala velik interes obećanjem korisnicima da za jedinstvenu mjesečnu pretplatu mogu svaki dan ići u kino ovih dana prolazi kroz svoje najteže razdoblje i nalazi se na samom rubu propasti

Osnovana je još 2011. godine, no u centar pažnje dospjela je tek prije dvije godine. Pokrenuli su je poduzetnici Stacy Spikes i Hamet Watt, a njihovu ideju o mjesečnoj pretplati za kino novčano je podržao niz tvrtki specijaliziranih za financiranje malih rastućih kompanija poduzetničkim kapitalom. Inicijalna poslovna strategija se vrtjela oko poslovnog modela koji uspješno koriste teretane i fitnes centri.

Prilika je bila predobra da bi se činila istinitom: za samo deset dolara mjesečno možete svaki dan ići u kino gledati film koji god želite. No ponuda je bila stvarna, a njena je popularnost prvo dotaknula zvijezde, da bi se tvrtka koja je ponudila atraktivni recept ovih dana našla u blatu. Ime kompanije je MoviePass i u medijima se posljednjih dana nalazi uglavnom kao tema rasprave 'što je sve pošlo krivo'.

Ideja i nije bila toliko neostvariva, no MoviePass nikako nije uspijevao pridobiti kinoprikazivače na svoju stranu te im je konstantno bio prisiljen plaćati punu cijenu ulaznica, prema cjeniku kina. Korisnici su inicijalno uslugu koristili na način da bi kod kuće isprintali kupon te taj kupon u kinu zamijenili za ulaznicu. No krajem 2012. kompanija je predstavila aplikaciju za mobitele koja je bila vezana uz platežnu karticu.

Sa sličnom idejom krenuli su u MoviePassu, smatrajući da se članarine možda neće iskorištavati u potpunosti te da će zahvaljujući onima koji neće otići u kino, ali će platiti članarinu, pogodnosti jeftinijeg odlaska u kino moći koristiti drugi članovi. Uz to, nadali su se da će u suradnji s kinoprikazivačima uspjeti sklopiti nekakve dogovore ili sporazume po kojima bi MoviePass dobivao ulaznice uz sniženje. Kino prikazivači bi taj popust onda nadoknadili pojačanom prodajom pića, hrane i drugih dodatnih sadržaja koja je trebala biti posljedica većeg broja posjetitelja.

Na klimavim nogama kompanija je poslovala pet godina da bi sredinom 2016. na njeno čelo stigao Mitch Lowe. On je prethodne dvije godine proveo kao savjetnik MoviePassa, a njegova prva inovacija bilo je uvođenje raznih kategorija članarina koje su donosile razne pogodnosti. Jeftinije pretplate imale bi ograničeni broj mjesečnih odlazaka u kino, dok bi članovi s najskupljim pretplatama mogli neograničeno gledati filmove. Kraj 2016. MoviePass je dočekao s dvadesetak tisuća članova.

No događaji u posljednjih nekoliko tjedana pokazuju da se ta ideja možda neće ostvariti. Zahvaljujući naglom rastu popularnosti, MoviePass je jednostavno ostao bez novca za dnevno poslovanje, zbog čega je u pitanje došla i mogućnost korištenja usluge za mnoge koji su platili ili mjesečne ili godišnje članarine. Prema nekim podacima, kompanija je mjesečno gubila pedesetak milijuna dolara, a prije nego što uspije ostvariti drugi dio poslovnog plana o prodaji informacija zainteresiranim oglašivačima proći će još mjeseci, ako ne i godine.

Komentari raznih analitičara koji se ovih dana mogu vidjeti na poslovnim medijima uglavnom se svode na to da sumnjaju da se kompanija može samostalno održati na životu. Ne uleti li nekakva izdašna financijska injekcija, dobra inicijativa bit će vrlo vjerojatno ugašena, no to ne znači i da će ideja propasti. Jedan od najvećih američkih kinolanaca AMC Theatres, koji je uporno odbijao surađivati s MoviePassom, ovih dana počeo je nuditi vlastiti pretplatnički model po cijeni od dvadesetak dolara mjesečno. Filmska bajka o maloj kompaniji koja se uspijeva probiti u svijetu velikih korporacija neće se, kako stvari sada stoje, naći na kinoplatnima. Drama u kojoj velike korporacije za sebe nastavljaju grabiti velike profite ima, izgleda, puno bolje šanse za poslovičan uspjeh na blagajnama.