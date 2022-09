Popisali smo filmske biznis evergrine, ali i nove serije koje će vas educirati, šokirati ili pak jednostavno - oduševiti

Filmovi o bogatim milijunašima i uspješnim poslovnim ljudima privlače različitu publiku, posebice kada prikazuju stvarne ljude i istinite događaje. No čak i ako nam gledanje filma o milijunašima izgleda samo kao ugodna zabava, nemoguće je ne nadahnuti se njihovim pričama, pa i hrabrošću i upornošću. Međutim na tom putu ima uspjeha, padova, ali i financijskih prijevara

Premda je puna ekonomskih izraza nepoznatih prosječnom gledatelju, ova priča o bankarskoj krizi koja je počela u ljeto 2007. krizom tržišta nekretnina u SAD-u te naposljetku dovela do pucanja nekretninskog balona govori o investitorima koji su u razdoblju od 2007. do 2010. shvatili kakva kriza predstoji svijetu te iskoristili stvaranje velikog broja hipoteka i stekli bogatstvo proračunatim klađenjem na financijski raspad.

Potraga za srećom (The Pursuit of Happyness)

Drama temeljena na istinitoj priči, no svakako pozitivna i inspirativna. Glavni lik Chris Gardner, kojeg je utjelovio glumac Will Smith, krpa kraj s krajem, a stres najviše osjeća njegova obitelj, supruga Linda i petogodišnji sin Christopher. Linda se teško nosi s financijskim neprilikama pa ostavlja obitelj. Sada samohrani otac Chris pokušava naći bolji posao te na kraju postaje pripravnik u brokerskoj tvrtki, a čini se da nedaćama nema kraja. Za dobrobit svog malog sina čini nemoguće - prolazi težak i dug put transformacije od siromaha do milijunaša.