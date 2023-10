Filipović: Teško je prognozirati kako će se dalje kretati cijene goriva

Vlada je na telefonskoj sjednici danas odlučila da će najviša maloprodajna cijena benzina od utorka pa u sljedeća dva tjedna biti manja za pet centi tj. 1,46 eura odnosno 11 kuna, a dizel pojeftinjuje za tri centa na 1,56 eura po litri tj. na 11,57 kuna. Plavi dizel također pojeftinjuje za tri centa na 1,02 eura ili 7,69 kuna, dok će plin za spremnike po kilogramu stajati 1,22 eura ili 9,19 kuna, a što je smanjenje za dva centa. Za jedan cent pojeftinjuje i plin za boce, na 1,79 eura po kilogramu, odnosno 13,49 kuna.

Filipović je uoči sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a ocijenio da je to dobra vijest, no odgovarajući na upit novinara, kazao je i da je teško prognozirati kako će se one dalje kretati.