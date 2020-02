Europa lani instalirala rekordne kapacitete off-shore vjetroelektrana; u Velikoj Britaniji gotovo polovica

Tijekom 2019. godine u Europi su instalirani rekordni kapaciteti vjetroelektrana na moru, pokazuju podaci udruženja WindEurope

Ukupni off-shore kapacitet u Europi sada iznose 22 GW, od čega u Velikoj Britaniji i Njemačkoj tri četvrtine, a Danskoj, Belgiji i Nizozemskoj gotovo cijela preostala četvrtina.

Vjetroelektrane na moru postaju sve jače - prosječna snaga im je veća od 600 MW, u odnosu na 300 MW 2010. godine.

Francuska, Velika Britanija, Norveška i Portugal razvijaju nove "plutajuće projekte", no WindEurope upozorava da trenutni kapaciteti novih postrojenja i investicije nisu dostatni za ispunjenje ciljeva Europske komisije u dekarbonizaciji energetskog sustava.

Komisija je, naime, priopćila da do 2050. godine treba instalirati između 20 i 450 GW snage iz offshore vjetroelektrana, što znači da bi Europa trebala godišnje instalirati 7 GW novih kapaciteta do 2030., a potom do 2050. to povećati na 18 GW.