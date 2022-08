'Energenti će najesen poskupjeti, a hoće li to značiti veće račune za građane ili više cijene roba i usluga ovisit će o mjerama koje donese Vlada'

Hoće li Hrvatska ove zime imati dovoljno struje i plina te po kojim cijenama i čekaju li nas redukcije, neka su od pitanja na koja je za Dnevnik HTV-a odgovarao Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar

'Sad iznose od oko 500 eura po MWh , u zadnjem kvartalu idu i prema 650. U ovom razdoblju prošle godine bilo je 100 eura po megavat/satu na burzama. To značajno povećanje prelijeva se na potrošače. Dio povećanja troška podnose i energetske kompanije, opskrbljivači, u prvom redu HEP jer ima najveći udio na tržištu, dio je prebačen na kućanstva - ali zasad u malom obimu, 20-tak posto, a najviše je pogođen poslovni sektor jer ima komercijalne ugovore s dva do četiri puta većim cijenama', rekao je Jakšić za HTV i dodao kako smatra da je poskupljenje energenata najesen prilično izvjesno.

'Opskrbljivači mogu do neke razine amortizirati udar, ali ne mogu prodavati energiju po manjoj cijenu nego je nabavljaju. To nije održivo i dovest će do problema. Način na koji će se povećani trošak preliti između kućanstva, poduzetnika, energetskog sektora ili državnog proračuna ovisit će o mjerama koje će Vlada donijeti. Činjenica je da mi 50 posto energetskih potreba zadovoljavamo iz inozemstva i moramo ih na neki način platiti. Hoće li to biti kroz povećane troškove struje i plina u kućanstvima ili kroz povećane cijene roba i usluga o tome se može raspravljati', kaže Jakšić. Ravnatelj instituta rekao je i kako je Hrvatska ove godine proizvela oko 1,7 TWh manje iz hidroelektrana u odnosu na isto razdoblje lani, što predstavlja oko deset posto ukupne električne energije proizvedene u Hrvatskoj u godinu dana.