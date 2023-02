Eksplozija troškova guši njemačke pivovare: 'Više od 40 ih je nestalo s tržišta, a bit će ih još!'

Vremena kada su Nijemci pili više od 145 litara piva po glavi stanovnika godišnje sežu unazad skoro 40 godina. Trenutno je, nakon godina konsolidacije, pivovarska industrija prilično zadovoljna i s prosječnom potrošnjom po glavi stanovnika od skoro 92 litre tijekom prošle godine. Godišnji promet napitkom od ječma iznosio je oko 7,6 milijardi eura. Ipak, hoće li Nijemci nastaviti piti pivo u istoj mjeri, to će se tek vidjeti

U Njemačkoj još uvijek postoji oko 1.500 pivovara, ali s obzirom na snažni porast troškova, pred njima je izuzetno teška poslovna godina. 'U posljednjih godinu dana poskupio je posebno pivski slad, 90 posto. Nova staklena ambalaža, odnosno povratne boce, skuplje su 70 posto. Ugljična kiselina je poskupjela 90 posto, čepovi 120 posto, etikete 30 posto', nabraja Eichele. Kao rezultat ove lavine troškova, privatna pivovara Veltins, na primjer, povećala je cijene svojih proizvoda za šest posto.

I to usprkos činjenici što je oko 3,4 milijuna hektolitara Veltinsovog piva isteklo iz pivskih boca i bačava. To odgovara povećanju od 8,4 posto. Što se tiče prodaje, Veltins je s 419 milijuna eura zabilježio rast od 15,4 posto. No, to pak ne mijenja 'izuzetno povećane troškove koje moramo snositi', naglašava glasnogovornik ove pivovare Ulrich Biene, navodeći nekoliko primjera. 'Prije krize, tona pivskog slada koštala je oko 300 eura, a sada je njegova cijena preko 700 eura.'

S obzirom na to da se kalkulira s očekivanim količinama proizvodnje, naglašava Biene, mogla se postići određena stabilnost cijena kroz odgovarajuće ugovore o opskrbi. Međutim, na tržištu su, dodaje on, 'cijene ponekad bile i veće od 1.000 eura po toni'.

I pivske gajbe su skuplje za 40 posto. Umjesto oko pet eura, pivovare sada za njih plaćaju i do osam eura. Poskupjele su i pivske bačve, čak za 60 posto. A cijena hmelja, nužnog za proizvodnju piva, veća je za preko 35 posto. S povećanjem od čak 120 posto cijena čepova za boce je eksplodirala.