Dug bolnica za lijekove premašio 800 milijuna eura, prijete ovrhe

"Riječ je o strukturnom problemu kojeg se više ne može rješavati i nema smisla ga rješavati interventnim mjerama, već je nužan strateški pristup. Godinama pozivamo na sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sustava koji treba postati održiv i stabilan", poručila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber na konferenciji za novinare.

"U ovom trenutku nužna je hitna intervencija države u iznosu od najmanje 500 milijuna eura kako bi se sustav stabilizirao i odluka o strateškom pristupu rješavanju problema kako za godinu dana, odnosno već za par mjeseci, opet dug ne bi dosegnuo neodržive razine", poručila je.

U pojedinim bolnicama neplaćeni dug prelazi i 500 dana

Promet lijekova Vlada je proglasila kritičnom infrastrukturom i upravo zato očekuju da država reagira odlučno i učinkovito, a upozorila je i kako u pojedinim bolnicama neplaćeni dug prelazi i 500 dana.

Pritom je navela kako dug bolnica ne ugrožava samo veledrogerije, već domaće proizvođače lijekova, industriju, a time i sigurnost pacijenata jer se bez financijske održivosti ne može osigurati redovita i sigurna isporuka lijekova i medicinskih proizvoda.

Predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija i predsjednik Uprave Medike Jasminko Herceg poručio je kako će njegova kompanija isporučivati lijekove dokle god ih imaju na skladištu, no potvrdio je i da su pokrenuti postupci protiv 34 kliničkih i općih bolnica koje ne podmiruju dugove.

"Već smo poslali pozive za plaćanje na koje se nisu odazvali. Prošao je rok od 15 dana, sada smo poslali opomene pred ovrhu. Opomene pred ovrhu istječu 22./23., i onda će ići ovrha bolnica", rekao je Herceg.