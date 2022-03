Državna tajnica objasnila kako doći do energetskog dodatka i vaučera za režije

Od prvog travnja i novih cijena plina i struje, Vlada će građanima osigurati i vaučere za račune i posebne energetske dodatke - planiran je paket u iznosu do 800 milijuna kuna

Energetski dodatak ime je jednokratnog dodatka za pomoć koji obuhvaća 720.000 umirovljenika koji imaju iznos mirovine do 4000 kuna. "To se njima direktno uplaćuje na račun nakon mirovine, do kraja travnja za veliku većinu osim za manji dio koji ostvaruje pravo i na inozemnu mirovinu", objasnila je državna tajnica Margareta Mađerić za Dnevnik Nove TV.

Ti umirovljenici morat će pratiti informacije na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje - bit će objavljen poziv te će se morati ispuniti obrazac. "Do kraja lipnja će imati tu mogućnost. Ostavili smo dovoljno vremena, nismo ništa zakomplicirali", navela je te dodala da će isplata tom dijelu umirovljenika biti u srpnju.