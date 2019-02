Doznali smo koliko umirovljenika se vratilo na posao otkad im je to omogućeno

Od početka ove godine svi umirovljenici koji to žele mogu se vratiti na tržište rada i zaposliti se na četiri sata. Tu mogućnost je u siječnju, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), iskoristilo 376 novih umirovljenika. Ukupan broj zaposlenih umirovljenika tako se do kraja siječnja popeo na 5514 i daleko je to od nekih najava kako će se masovno vraćati na radna mjesta

Najveći broj umirovljenika na pola radnog vremena zaposlen je u Zagrebu, 1829. Slijede Primorsko-goranska (680), Splitsko-dalmatinska (591) i Istarska županija (419). Najviše umirovljenika, njih 1226, radi u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima – gotovo svaki peti zaposleni.

Mnogi trgovački lanci ponudili su umirovljenicima posao na četiri sata i u toj djelatnosti do kraja siječnja radilo je njih 881. U odnosu na kraj studenog prošle godine, to je povećanje za 74 umirovljenika koji su dobili posao u trgovini. U zdravstvu i djelatnosti socijalne skrbi radi 623 umirovljenika, u prerađivačkoj industriji 583 i građevini 463.