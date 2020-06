Došen: Zbog monetarne politike smo samo u zadnjih par godina izgubili cijelu jednu tvornicu

Pod menadžerskom palicom Marinka Došena tvrtka AD Plastik je u zadnjih pet godina više nego udvostručila svoju vrijednost i izrasla u jednog od vodećih hrvatskih izvoznika, ali on je u BizCasting podcastu istaknuo kako naša država monetarnom politikom guši izvoz i investicije

Što se tiče koronakrize, poručio je da moramo spašavati ovo malo industrije što imamo slikovito kazavši kako je „bolje izgubiti ruku nego glavu i jedan milijun nego pet“. I AD Plastik, prema njegovim riječima, čeka pad od 30-ak posto u odnosu na prošlu godinu, no ističe kako se ne boji za budućnost jer su stvorili solidne zalihe kapitala prethodnih godina, a imaju i odlične odnose sa svojim kupcima.

'Na razini prihoda koje smo imali lani, samo jačanje kune nam je smanjilo kunske prihode negdje između 2 do 3 milijuna eura, što znači da smo svake tri do četiri godine izgubili jednu tvornicu. Takva monetarna politika nije išla u prilog izvozu, niti investicijama okrenutim prema izvozu, a kao zemlja smo značajno poskupili“, istaknuo je Došen koji se stoga, sasvim razumljivo, iznimno raduje uvođenju eura.

„Nemamo veliku fluktuaciju jer nemamo konkurencije, a svojim zaposlenicima omogućujemo stjecanje najnovijih znanja i to im diže cijenu na tržištu“, naglasio je Došen, dodavši kako u autoindustriji postoje stvarni trendovi moda koja se događa u ciklusima.

Kao trendove u automobilskoj industriji ističe sigurnost, smanjenje težine, odnosno potrošnje i ekologija, sve ostalo, smatra prolaznim trendovima.

„Šareni ženski auti, connectivity, car sharing, sve je to moda koja dugoročno neće imati veliki utjecaj. Električni auti će dobiti svoj dio tržišta, car sharing će zaživjeti u centrima velikih gradova, ali sve to će uzeti ispod 30 posto tržišta na neke duge staze“, smatra Došen i prognozira kako benzinski motori neće brzo nestati s tržišta, iako već danas postoji alternativa.

'Bit će benzinaca dok bude nafte. Jedina ozbiljna prijetnja im je vodik, ali mislim da se ta industrijska rješenja još čuvaju u nekim sefovima', izjavio je pa se osvrnuo na eventualnu prodaju AD Plastika nekom većem igraču.

„Sve je moguće, mi trenutno nemamo tih ambicija, ali o tome ne odlučuju menadžeri, a ponekad ne ni svi dioničari. To je to nemilosrdno tržište kapitala i to je pitanje nekih većih poluga, kako će se stvari razviti“, odgovorio je Došen.

Otkrio je i što smatra receptom za menadžerski uspjeh.

„Priča o leadershipu je velika priča i ja smatram da je menadžment apsolutno podcijenjen. Dobar menadžer mora znati puno o poslu kojim se bavi, odnosno provoditi strategiju tvrtke, ali isto tako mora znati upravljati ljudima. Rekao bih da je poznavanje posla oko 40 posto, ali upravljanje ljudima je presudno. Te liderske karakteristike se mogu malo popravljati, ali netko tko nije lider po profilu ne može to naučiti. Ja sam stalno gladan uspjeha i važno je i kod suradnika stvoriti taj izazov i glad, no ni to se ne može kod svakoga“, kazao je Došen dodavši da rezultat sve govori i u poslu i u životu.

'Ja uvijek volim reći da mi nije stavio ni komitet ni tata nego ljudi koji su uložili svoje novce i ne bi bio tu da oni nisu zadovoljni mojim radom', naglasio je, dodavši kako je pobornik odmjerene autokracije. Naglasio je kako su se kroz tisućljeća održale samo dvije strukture – crkva i vojske jer se u njima zna red i tko kome odgovara.