Dok se njemački političari navlače oko minimalne mirovine, javnost je šokirana penzijama šefova VW-a i Daimlera

Dok njemački ministar rada idejom o 900 eura minimalne mirovine pokušava poboljšati živote umirovljenika koji su cijelog života radili za najniži zajamčeni dohodak i danas primaju petstotinjak eura mjesečno, glavni direktori automobilskih divova primaju i po nekoliko tisuća eura... Dnevno

Njemački ministar rada i socijale Hubertus Heil našao se ovih dana na meti kritika nakon što je predložio uvođenje minimalne mirovine, zahvaljujući čemu bi tri do četiri milijuna tamošnjih penzionera imalo i do 450 eura više mirovine nego što ih imaju sada. Osnovna ideja koja stoji iza prijedloga ta je da bi netko tko je radio cijelog života trebao u mirovini imati viša primanja od nekoga tko nije bio cijelo vrijeme zaposlen. Pojedine kategorije njemačkih umirovljenika danas su primorane tražiti socijalnu pomoć te u konačnici imaju približne prihode i oni koji su cijelog života radili i oni koji nisu.

Minimalni zajamčeni iznos buduće penzije trebao bi iznositi 900 eura, a Heil je kao primjer naveo slučaj frizera ili frizerke koji su četrdeset godina radili za minimalni zajamčeni dohodak i danas primaju mirovinu od 514 eura. Heil je kazao da se tim iznosom pokazuje manjak poštovanja prema radu i ljudima, a prema njegovu modelu ti frizeri bi dobivali mjesečnu mirovinu od 961 eura.

Mirovine bi znatnije porasle i za one koji su primali i nešto malo više od minimalno zajamčenog dohotka, a novi iznos mirovine vrijedio bi i za one koji su već u mirovini i za one koji će tek stupiti u nju. Među njemačkim penzionerima koji bi profitirali od aktualnog prijedloga čak tri četvrtine su žene. Uvjet za primanje minimalne penzije bio bi radni staž od najmanje 35 godina, u što bi se uračunavao i roditeljski dopust.