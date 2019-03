Dok klasične trgovačke kompanije zatvaraju dućane, Amazon otvara sasvim novi maloprodajni lanac

Dok klasični trgovački lanci najavljuju zatvaranje stotina prodajnih mjesta, Amazon.com daje proizvođačima dodatne ovlasti za borbu protiv krivotvorina na internetu i najavljuje pokretanje sasvim novog lanca trgovina

Nesmiljena borba za kupce u maloprodaji, posebno na američkom tržištu, ne posustaje ni za trenutak, a nekoliko vijesti objavljenih u posljednjih nekoliko dana odličan su pokazatelj činjenice da etablirani biznisi nužno moraju inovirati, no i da previše novotarija jednako tako ne mora biti recept za uspjeh. U središtu priče nalazi se jedna od najvećih svjetskih internetskih trgovina Amazon.com te nekolicina poznatih američkih klasičnih maloprodajnih lanaca.

Amazon.com, tvrtka koja je krenula iz poslovične garaže prodajući knjige preko interneta i do danas se razvila u jednu od najvećih digitalnih trgovačkih platformi, omogućujući istovremeno osnivaču Jeffu Bezosu da se popne na sam vrh liste najbogatijih ljudi u svijetu, planira pokrenuti novi lanac klasičnih trgovina u američkim gradovima. Prema pisanju Wall Street Journala, koji se poziva na izvore upoznate s planovima, Amazon.com želi pojačati svoj udio na tržištu prehrambenih proizvoda i do kraja godine će u Los Angelesu otvoriti prvu trgovinu novog lanca. Taj će novi lanac biti odvojen od kompanije Whole Foods Market, koju je s njenih petstotinjak trgovina Amazon preuzeo prije dvije godine.