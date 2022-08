Direktor zagrebačke plinare: 'Plina je dovoljno, dio kućanstava možemo primiti, ali 50.000 će biti problem'

Zbog enormnog rasta dobavnih cijena plina domaći opskrbljivači imaju sve više problema. Najveći izazov čeka najvećeg, Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba, jer po sili zakona mora preuzeti sva kućanstva na čijem su području u javnoj usluzi. Prema nekim procjenama, migrirat će im više desetaka tisuća potrošača

'Količine plina su ugovorene. Dakle, to je sigurno. Što se tiče javne usluge, cijene su garantirane, te se cijene neće mijenjati do 1. travnja iduće godine, kada će se regulirati nove cijene', rekao je Tomas.

Imaju oko 10.000 zahtjeva trenutno. Dio kućanstava mogu primiti

Zbog stanja na tržištu, dio tržišnih opskrbljivača je otkazao usluge svojim korisnicima, neslužbeno se čak spominje brojka od 50.000 kućanstava koji bi se sada trebali osloniti na GPZ. Na pitanje koliko je zahtjeva dobila GPZ Opskrba Tomas je rekao kako u ovom trenutku imaju oko 10.000 zahtjeva.

'Teško je reći u ovom trenutku koliko će ukupno zahtjeva biti, no sigurno se radi o velikom broju koji će trebati riješiti', dodao je. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je rekao da GPZ Opskrba ima oko deset posto plina manevarskog prostora.

Upitan koliko onda realno u ovom trenutku može GPZ Opskrba kućanstava primiti kao nove korisnike, direktor Tomas je odgovorio kako je to sada teško reći. 'Treba vidjeti koje su to količine. Dio kućanstava možemo primiti, a ako govorimo o 50.000 kućanstava, to je sigurno problem, to ćemo na neki način morati riješiti. Mi smo u ovom trenutku u razgovorima s ministarstvom i s regulatorom oko rješavanja tog problema. Oni nam moraju tu pomoći, to sami ne možemo. Mogu pomoći kroz promjenu regulative, odnosno kroz mjere koje će Vlada donijeti, vjerujem u narednim danima', rekao je Tomas za HTV.

'Cijena plina za kućanstva neće se mijenjati'

Upitan znači li to onda da bi se cijena plina ipak mogla mijenjati i za kućanstva, rekao je kako se cijena plina za kućanstva neće mijenjati. 'Cijena plina ostaje regulirana, za postojeću kategoriju ostaje ista, to se neće mijenjati. Nikome neće biti obustavljena isporuka, ima dovoljno količina, a za nove korisnike će biti ista, ta, regulirana cijena, naveo je.

Na pitanje u kojem roku će građanima odgovoriti na njihove zahtjeve za prijelaz, objasnio je zakonske rokove. 'Prema zakonu mi moramo odgovoriti u roku od pet dana, a onda imamo rok od 15 dana nakon toga da ih prebacimo na novog opskrbljivača, rekao je Tomas.

Također, na pitanje trebaju li ljudi brinuti hoće li ih prihvatiti GPZ Opskrba, rekao je da ljudi ne trebaju brinuti te kako će zahtjevi biti riješeni. 'Imamo rok do 30. rujna da se to pitanje riješi i ja bih rekao da će to biti sigurno riješeno, samo što tu nije odgovorna samo GPZ Opskrba nego i regulator, a isto tako i Vlada, kroz paket nekakvih mjera koje će se donijeti, odnosno kroz promjenu regulative koja će anticipirati ove nagle promjene koje se događaju na tržištu', naglasio je.

Upitan trebaju li bolnice, vrtići i škole strahovati za svoje račune ove zime Tomas je odgovorio: 'Apsolutno ne'.

Cijene za poduzetnike

GPZ Opskrba uputila je poduzetnicima zahtjev da prihvate prijedlog da im se cijena mijenja svakog mjeseca, ovisno o cijeni na tržištu. Poduzetnici kažu kako im to nije prihvatljivo, rok za odgovor je jako kratak, do 1. rujna. Upitan lomi li se zapravo cijela ova priča preko financijskih leđa poduzetnika, Tomas se s time ne slaže.

'Mi njima mjesečno fakturiramo, ne mijenjamo cijenu mjesečno. Mi njima izdajemo račun mjesečno za potrošeni plin i temeljem tog mjeseca obračunavamo potrošnju i to je ono što mi radimo', naveo je. Ponovno upitan kako je sada prijedlog da se cijena plina određuje svakog mjeseca i kako je poduzetnicima vrlo teško poslovati na takav način, Tomas je odgovorio kako GPZ Opskrba od svojih dobavljača ima promjenjivu cijenu. 'Tu istu cijenu mi smo stavili našim kupcima. Ona se mijenja na dnevnoj razini', rekao je za HTV.

Gradska plinara Zagreb je javni obveznik u desetak gradova i javili su se na javne natječaje. Na pitanje je li se GPZ Opskrba precijenila te je sad u nezavidnoj poziciji sa svima onima koji će tražiti prijelaz, Tomas je rekao da se nisu precijenili. 'Ne, zato što u ovom trenutku trebamo vidjeti uopće o kojoj se količini kupaca radi. Ne samo mi, nego i regulator, a i Vlada', ponovio je.

O trenutačnom financijskom stanje GPZ-a rekao je da je ono u ovom trenutku dobro. 'Mi smo na 31. prosinca 2021. imali oko 400 milijuna kuna gubitaka. U ovom trenutku je to značajno manje, nije niti blizu te brojke. Također u ovom trenutku nemamo niti jedan neplaćeni račun, financijsko stanje Plinare je apsolutno OK. Sada nema nikakvog govora da bismo mogli zapasti u probleme', zaključio je Tomas.