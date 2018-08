Dan D: Je li Vlada uspjela osigurati plaće radnicima Uljanika?

Kriza u Uljaniku, koju je potaknula neisplata plaća za srpanj za oko 4000 radnika te grupe, ušla je u osmi dan. U Vladi su uvjereni da će plaće radnicima biti isplaćene u toku dana i to putem kredita Hrvatske poštanske banke. No iako su političari uvjereni, u četvrtak nitko nije želio i obećati da će do isplate plaća doista doći

'Riječima gradonačelnika Pule (Borisa Miletića) i citirajući njega, ne vjerujem dok ne vidim da radnicima Uljanika novac i plaća za srpanj i sjednu', rekao je jučer poslije sjednice Vlade ministar gospodarstva Darko Horvat. Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade rekao je kako je pronađeno zakonsko rješenje za isplatu plaća, koju je zamalo odgodila blokada Uljanikova računa. U četvrtak je jedna privatna kompanija (koja u nazivu ima Đuru Đakovića, ali ne pripada državnoj Đuro Đaković grupi) blokirala račun pulskog brodogradilišta, no nakon kratkih pregovora on je odblokiran. Izvor blizak Upravi Uljanika Hini je kazao kako će plaće biti danas puštene.

Ako plaće kojim slučajem ne bude, radnici će nastaviti prosvjed na ulicama Pule. U četvrtak su nezadovoljnici u povorci najprije krenuli na glavni gradski trg, na kojem im se obratio predsjednik Štrajkaškog odbora Đino Šverko te zamjenik pulskog gradonačelnika Robert Cvek. Prekinut zvižducima, koji su bili upućeni gradskoj upravi, Šverko je pozvao radnike da, kako je rekao, 'ne zvižde onima koji im u ovom trenutku ne mogu pomoći oko plaće'. 'Ako ne sjednu plaće, idemo ponovno u Zagreb, jer onda je jasno da su nas prevarili', kazao je Šverko dok se Forumom zaorilo 'USKOK, USKOK, USKOK', na što je Šverko pozvao institucije da dođu i pročešljaju poslovanje Uljanika. On je radnicima istaknuo kako mu je jasno da su neki nezadovoljni samom organizacijom prosvjeda, no da je sindikat jedino zakonsko tijelo koje može voditi štrajk. Ta je njegova izjava bila odgovor na traženja brojnog dijela uljanikovaca da akcije dalje preuzme Stožer za obranu Uljanika.