'To je besmislica! Izdvajanjem 3. maja iz Uljanika umjesto jednog imali bismo dva problema'

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija u utorak su iznijeli svoju viziju razrješenja krize u Uljaniku. Oni zahtijevaju da se 3. maj izdvoji iz poslovnog sustava Uljanika te da pulsko brodogradilište vrati 500 milijuna kuna, koliko im je 3. maj posudio. Ima li u tom planu imalo logike, s obzirom na to da Uljanik nema novca ni za isplatu plaća radnicima, upitali smo ekonomista Damira Novotnyja

Drugim riječima, kada bi se teoretski 3. maj izdvojio i kao njegovi vlasnici upisali Rijeka ili Primorsko-goranska županija, on bi vrlo brzo potonuo bez novca za nastavak proizvodnje i njegovi novi vlasnici bi morali spašavati što se spasiti da, najvjerojatnije kroz predstečaj.

'Za to sve je sad već prekasno. Taj koncept me podsjeća na predtranzicijska vremena, kada se dogovorno izdvajalo pojedina poduzeća iz velikih sustava. Novi vlasnik 3. maja, da u ovom trenutku dobije njegove dionice ili ih plati jednu kunu, kao prvi potez trebao bi otići do Trgovačkog suda i zatražiti predstečaj. Stalno zaboravljamo da postoji zakonski okvir koji definira kako se ulazi u kapital drugih poduzeća i što to znači za poduzeće i vjerovnike', dodaje naš sugovornik.